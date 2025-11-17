Arda Güler transferinde takas formülü: Kenan Yıldız kritiği de öne çıktı!

Arda Güler transferinde Manchester City'den sonra Juventus süreci de başladı. İtalyan devi; Luciano Spalletti yönetimindeki yapılanmada, yeni hedef olarak Arda Güler'i belirledi ve Kenan Yıldız kozunu kullanma kararı aldı.

ARDA GÜLER TRANSFERİNDE KENAN YILDIZ KRİTİĞİ

Juventus, Arda Güler'i oyunun merkezine almak için Kenan Yıldız takasına olumlu yaklaştı! Halihazırda Real Madrid'in Kenan Yıldız ile ilgilendiğini bilen siyah beyazlılar; olası bir Arda Güler ve Kenan Yıldız değişikliğini, potansiyelli bir hamle olarak gördü. Diğer taraftaysa Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Arda Güler transferi için Manchester City'den sonra Juventus'a da veto verdi! Zira İspanyol teknik direktör, oyun kurgusunu Arda Güler ve Jude Bellingham üzerinden ilerletiyordu.

ARDA GÜLER TRANSFERİ İÇİN JUVENTUS'TAN SÜRPRİZ HAMLELER

Kenan Yıldız ihtimalinin olmaması durumunu gözeten Juventus, Arda Güler transferi için ciddi bir bonservis önermeye hazırlanıyor! Çizme devi, modern oyun kurulumunda Arda Güler'i başrolde görmek istiyor ve takımın yüksek tempolu bir hücum stiline sahip olmasını hedefliyor.

ARDA GÜLER VE REAL MADRID İLE BU SEZONU

Real Madrid ile bu sezon 22 maça çıkan Arda Güler, 1522 dakika süre almış ve 4 gol ile 8 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı. Son olarak da milli yıldızın, İspanyol devi ile 2029 yazına kadar kontratı bulunuyor.