TGRT Haber
17°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Arda Güler transferinde takas formülü: Kenan Yıldız kritiği de öne çıktı!

Arda Güler için şimdi de Juventus devreye girdi. E-Noticies'te yer alan habere göre Juventus, Arda Güler transferi için Kenan Yıldız hamlesini öne çıkardı.

Arda Güler transferinde takas formülü: Kenan Yıldız kritiği de öne çıktı!
Burak Ayaydın
17.11.2025
17.11.2025
transferinde 'den sonra süreci de başladı. İtalyan devi; Luciano Spalletti yönetimindeki yapılanmada, yeni hedef olarak Arda Güler'i belirledi ve kozunu kullanma kararı aldı.

Arda Güler transferinde takas formülü: Kenan Yıldız kritiği de öne çıktı!

ARDA GÜLER TRANSFERİNDE KENAN YILDIZ KRİTİĞİ

Juventus, Arda Güler'i oyunun merkezine almak için Kenan Yıldız takasına olumlu yaklaştı! Halihazırda 'in Kenan Yıldız ile ilgilendiğini bilen siyah beyazlılar; olası bir Arda Güler ve Kenan Yıldız değişikliğini, potansiyelli bir hamle olarak gördü. Diğer taraftaysa Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Arda Güler transferi için Manchester City'den sonra Juventus'a da veto verdi! Zira İspanyol teknik direktör, oyun kurgusunu Arda Güler ve Jude Bellingham üzerinden ilerletiyordu.

Arda Güler transferinde takas formülü: Kenan Yıldız kritiği de öne çıktı!

ARDA GÜLER TRANSFERİ İÇİN JUVENTUS'TAN SÜRPRİZ HAMLELER

Kenan Yıldız ihtimalinin olmaması durumunu gözeten Juventus, Arda Güler transferi için ciddi bir bonservis önermeye hazırlanıyor! Çizme devi, modern oyun kurulumunda Arda Güler'i başrolde görmek istiyor ve takımın yüksek tempolu bir hücum stiline sahip olmasını hedefliyor.

Arda Güler transferinde takas formülü: Kenan Yıldız kritiği de öne çıktı!

ARDA GÜLER VE REAL MADRID İLE BU SEZONU

Real Madrid ile bu sezon 22 maça çıkan Arda Güler, 1522 dakika süre almış ve 4 gol ile 8 asistlik önemli bir katkı sağlamıştı. Son olarak da milli yıldızın, İspanyol devi ile 2029 yazına kadar kontratı bulunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA GÜLER NEDEN DEV TAKIMLARIN RADARINDA?
20 yaşındaki orta saha, an itibarıyla dünyanın en iyi oyun kuran yıldızları arasında yer alıyor ve ilk beşte gösteriliyor.
