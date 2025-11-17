Arda Turan'dan savaş sözleri: "Normal bir kulüpte değiliz"

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Ukrayna günlerinin detaylarını anlattı. Esasen ise farklı bir süreç olduğunu ifade eden Arda Turan, kritik bir eşikte olduklarından bahsetti.

ARDA TURAN'DAN SHAKHTAR DONETSK SÖZLERİ

"Bombalar bir sonraki maçtan önceki gece geldi. Sığınağa indik. Garip gelebilir ama korkmuyorduk, sadece sevdiklerimiz için endişeleniyorduk. O gece hiç uyuyamadık. Maçı hangi koşullarda oynayacağımızı asla bilemeyiz. Normal bir kulüpte, seyahatten birkaç saat sonra evinize dönebilirsiniz. Burada ise durum böyle değil. Bazen bir günden fazla sürüyor ve ancak 48 saat sonra tekrar çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Shakhtar Avrupa'da olduğu ve neredeyse her maçını deplasmanda oynadığı için bu kolay değil. Başarılı olmak için konfor alanınızın dışına çıkmanız gerekiyor. Bu çok genç oyuncular için büyük bir zorluk ama aynı zamanda bir takım geliştirmek, öğrenmek ve rekabet etmek için bir fırsat. Bu sorumluluğu istiyorum. Burada çok şey öğrenebileceğime inanıyorum. Taraftarlar için şampiyonluğu gerçekten kazanmak istiyorum. Bunu başarmak artık benim için bir rüyanın gerçek olması gibi."