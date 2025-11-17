Menü Kapat
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'ye yıldız golcü! Yönetim transfer için İtalya'da

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indiren Fenerbahçe, kış transfer dönemi için gaza bastı. Jhon Duran ve En-Nesyri'den istediğini alamayan Kanarya, devre arasında golcü takviyesi için İtalya'ya gitti. Yönetimin özellikle takip ettiği isim ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'ye yıldız golcü! Yönetim transfer için İtalya'da
17.11.2025
17.11.2025
Trendyol Süper Lig'de sezona kötü başlayan Fenerbahçe, son haftalarda yaşadığı çıkışla kara bulutları üzerinden attı.

Fenerbahçe'ye yıldız golcü! Yönetim transfer için İtalya'da

LİDERLE PUAN FARKI 1

Galatasaray'ın Trabzonspor ve Kocaelispor maçlarında puan kaybetmesinin ardından Kanarya, zirveyle arasındaki farkı 1'e indirdi. Avrupa Ligi'nde de yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı-lacivertli takımda sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı.

Fenerbahçe'ye yıldız golcü! Yönetim transfer için İtalya'da

TAKVİYE KARARI ALINDI

Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviye yapma kararı alan Fenerbahçe, sıkı çalışıyor. Sarı-lacivertlilerin Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda oynanan İtalya - Norveç karşılaşmasını yerinde takip etmek için Milano'ya gitti. Torunoğulları'nın bu maçta her iki milli takımdan da listelerinde olan oyuncuları yakından takip ettiği öğrenildi.

LİSTENİN TEPESİNDE O VAR

Listenin en dikkat çeken isimlerinden biri ise bir dönem Trabzonspor forması giyen, şu anda Atletico Madrid'de top koşturan Alexander Sörloth oldu. En-Nesyri'nin formsuzluğu ve Jhon Duran'ın da istikrarsızlığı sebebiyle santrafor arayışlarına giren Kanarya, Norveç Milli Takımı'nın 29 yaşındaki golcüsü Sörloth'a kancayı taktı.

Fenerbahçe'ye yıldız golcü! Yönetim transfer için İtalya'da

25 MİLYON EURO

Yıldız golcünün Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon İspanyol devinin formasını 17 kez terleten Sörloth, 2 kez ağları havalandırmayı başardı.

Fenerbahçe'ye yıldız golcü! Yönetim transfer için İtalya'da

TRABZONSPOR'DAN TRANSFER OLMUŞTU

Trabzonspor, başarılı golcüyü 2019 yılında Crystal Palace'tan 750 bin euro karşılığında satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. Leipzig'in devreye girmesinin ardından bordo-mavili takım, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun kiralık sözleşmesini 10 milyon euro karşılığında feshetti. Sörloth, Trabzonspor'dan ayrılarak Leipzig'e transfer oldu. Alman ekibi oyuncu için Crystal Palace'a 20 milyon euro bonservis ücreti ödedi. Bu ücretin 10 milyon eurosu Fırtına'nın kasasına girdi.

Fenerbahçe'ye yıldız golcü! Yönetim transfer için İtalya'da
#Futbol
#Spor
