Beşiktaş açıkladı: Sergen Yalçın anjiyo geçirdi!

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ameliyat olduğunu duyurdu. 53 yaşındaki Yalçın'ın bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirdiği aktarıldı.



Konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

RAFA SİLVA İLE İLGİLİ KONUŞMUŞTU

Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın son durumuna ilişkin konuşmuştu.



Yalçın şu sözleri dile getirmişti:



"Rafa Silva ilk gün bana 'Çok mutsuzum, burada durmak istemiyorum. Futbolu bırakmak istiyorum' dedi. Kenny Aroyo da benzer şeyleri söyledi, onun önünü açtık. Rafa değerli oyuncu olduğu için 'Seni rahat ettiririz, idare ederiz. Karışmayız, seni serbest bırakırız' dedim. Kısa sürede sorunu çözdüm. Bir süre geçtikten sonra konu tekrar gündeme gelmeye başladı. Saha sonuçları beni desteklemeyince, güçsüzleşiyoruz ve üzerimize daha fazla gelmeye başlıyor. Bunların benim için önemi yok. Bir ay sonra Rafa'yı tekrar çağırdım, değerini anlattım. Ona ihtiyaç olduğunu anlattım. Toparlamaya çalıştık ama Kasımpaşa maçı haftası olay halledilemeyecek bölümlere gitti. Direkt olarak idmanlara çıkmayacağını ve maçlarda oynamayacağını söyledi."