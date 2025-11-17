Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Victor Osimhen sakatlandı mı, kaç hafta yok? Osimhen'in sakatlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finali kapsamında Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Mücadelede Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız forveti Victor Osimhen sakatlanarak oyundan çıktı. Yaşanan gelişmelerin ardından taraftarlar tarafından Victor Osimhen sakatlandı mı, kaç hafta yok sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Eric Chelle açıklama yaptı.

Victor Osimhen sakatlandı mı, kaç hafta yok? Osimhen'in sakatlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 09:57

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde ülkesi ile karşısına çıktı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin penaltılarda kazandığı karşılaşmanın 46. dakikasında Victor Osimhen sakatlanarak oyundan çıktı.

Yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlığın ardından Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle açıklama yaptı. Futbolseverler tarafından Victor Osimhen sakatlandı mı, kaç hafta yok sorularının cevapları araştırılıyor.

Victor Osimhen sakatlandı mı, kaç hafta yok? Osimhen'in sakatlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi

VİCTOR OSİMHEN SAKATLANDI MI?

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle maç sonu yaptığı açıklamada "Osimhen devre arasında bacağının arkasında hissettiği rahatsız nedeniyle oyundan alındı" ifadelerini kullandı. Victor Osimhen'in durumu ülkesinden döndükten sonra Kulübü tarafından yapılacak açıklamanın ardından netlik kazanacak.

Victor Osimhen sakatlandı mı, kaç hafta yok? Osimhen'in sakatlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi

VİCTOR OSİMHEN KAÇ HAFTA YOK?

Victor Osimhen'in kaç maç kaçıracağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yıldız futbolcunun Türkiye'ye dönmesiyle birlikte yapılacak detaylı tetkiklerin ardından sağlık durumu netlik kazanacak. Osimhen, 2025 Eylül ayında oynanan Nijerya - Ruanda maçında da sakatlık yaşamıştı. Milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle yıldız golcü Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt, Eyüpspor ve Konyaspor maçlarında forma giyememişti.

ETİKETLER
#galatasaray
#sakatlık
#demokratik Kongo Cumhuriyeti
#Nijerya
#victor osimhen
#Afrika Kupası
#Aktüel
