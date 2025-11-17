Victor Osimhen sakatlandı mı, kaç hafta yok? Osimhen'in sakatlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Victor Osimhen ülkesi Nijerya ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısına çıktı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin penaltılarda kazandığı karşılaşmanın 46. dakikasında Victor Osimhen sakatlanarak oyundan çıktı.

Yıldız futbolcunun yaşadığı sakatlığın ardından Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle açıklama yaptı. Futbolseverler tarafından Victor Osimhen sakatlandı mı, kaç hafta yok sorularının cevapları araştırılıyor.

VİCTOR OSİMHEN SAKATLANDI MI?

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle maç sonu yaptığı açıklamada "Osimhen devre arasında bacağının arkasında hissettiği rahatsız nedeniyle oyundan alındı" ifadelerini kullandı. Victor Osimhen'in sakatlık durumu ülkesinden döndükten sonra Galatasaray Kulübü tarafından yapılacak açıklamanın ardından netlik kazanacak.

VİCTOR OSİMHEN KAÇ HAFTA YOK?

Victor Osimhen'in kaç maç kaçıracağıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yıldız futbolcunun Türkiye'ye dönmesiyle birlikte yapılacak detaylı tetkiklerin ardından sağlık durumu netlik kazanacak. Osimhen, 2025 Eylül ayında oynanan Nijerya - Ruanda maçında da sakatlık yaşamıştı. Milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle yıldız golcü Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt, Eyüpspor ve Konyaspor maçlarında forma giyememişti.