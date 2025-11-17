İngiliz yıldız İstanbul'da! Fenerbahçeli yönetici ile aynı otelde görüldü

Süper Lig'de ara transfer döneminin yakınlaşmasıyla birlikte dünyaca ünlü birçok yıldız isim Süper Lig devleriyle anılmaya başladı. Son iddialara göre Fenerbahçe, İstanbul'da İngiliz yıldız ile görüşme gerçekleştirdi.

MENAJERİYLE BİRLİKTE İSTANBUL'A GELDİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Jadon Sancho'nun İstanbul'da olduğu ortaya çıktı. Bonservisi Manchester United'da olan futbolcunun İstanbul'da Karaköy'de bir otelde menajeriyle birlikte konakladığı öğrenildi.

FENERBAHÇELİ YÖNETİCİ DE GÖRÜLDÜ

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Jadon Sancho'nun kaldığı otelde Fenerbahçeli bir yönetici de görüldü. Fenerbahçeli yöneticinin İngiliz futbolcu ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi. Ancak Fenerbahçeli yöneticinin tesadüfen de otelde bulunmuş olabileceği haberde yer aldı.

NENE YERİNE SANCHO OLACAKTI

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Jadon Sancho'yu transfer etmek için eski teknik direktör Jose Mourinho ile görüştü. Ancak Mourinho'nun istememesi nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Haberde Nene yerine Sancho'nun transfer edilmesinin planlandığı belirtildi.

JADON SANCHO BONSERVİSİ NE KADAR, İSTATİSTİKLERİ?

Jadon Sancho bu sezon kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'da 8 maçta oynadı. Bu karşılaşmalarda 336 dakika süre alan Jadon Sancho henüz asist veya gol katkısı sağlayamadı. Transfermarkt'ın 17 Ekim 2025 tarihinde güncellenen verilerine göre Jadon Sancho'nun 25 milyon Euro bonservis değeri bulunuyor.