Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Fransız golcü hesapları: Jean-Philippe Mateta transferi!

Fenerbahçe'de Jean-Philippe Mateta transferi gündemi meşgul ediyor. Fenerbahçe yönetimi, Jean-Philippe Mateta'nın Süper Lig'e transfer olma ihtimalini araştırıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Fransız golcü hesapları: Jean-Philippe Mateta transferi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 20:26
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 20:29

'de yıldız golcü adayları her geçen gün arıyor. Ara döneminde kaliteli bir transfer etmek isteyen Fenerbahçe, son dönemdeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fransız golcü Jean-Philippe Mateta'yı gündemine aldı.

Fenerbahçe'de Fransız golcü hesapları: Jean-Philippe Mateta transferi!

FENERBAHÇE'DE BÜYÜK SÜRPRİZ: JEAN-PHILIPPE MATETA TRANSFERİ

Fenerbahçe'de 'nin satışı planlanırken, bir yandan da alternatif yıldızlar için nabız yoklanıyor! Esasen ise Fenerbahçe, ile özel maçlar çıkaran ve Fransa Milli Takımı'na kadar yükselen Jean-Philippe Mateta'yı transfer listesine ekledi. Gelinen nokta itibarıyla devinin, Jean-Philippe Mateta'nın kararına göre hareket etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de Fransız golcü hesapları: Jean-Philippe Mateta transferi!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER SÜRPRİZİ JEAN-PHILIPPE MATETA VE BONSERVİS SORUNU

Youusef En-Nesyri'yi satmadan önce yüksek bonservis ödeme konusunda soru işaretleri olan Fenerbahçe yönetimi, Jean-Philippe Mateta'nın 40 milyon Euro civarlarındaki transfer bedelini de hesaplıyor! Ayrıca da Fenerbahçe'nin; Jean-Philippe Mateta'nın olumlu yaklaşması halinde, satın alma opsiyonunu barındıran bir kiralık anlaşması yapması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Fransız golcü hesapları: Jean-Philippe Mateta transferi!

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER ETMEK İSTEDİĞİ JEAN-PHILIPPE MATETA VE PERFORMANSI

Bu sezon Crystal Palace ile 19 maça çıkan Fransız forvet, 1589 dakika süre almış ve 8 gol ile 1 asistlik özel bir katkı sağlamıştı. Son olarak da yıldız golcü, ön alandaki baskılı ve sert oyunuyla da ekstra dikkat çekmiş ve 27 yaşında milli takımda oynamaya başlamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

JEAN-PHILIPPE MATETA'NIN KULÜBÜYLE KAÇ YILLIK KONTRATI VAR?
Yıldız forvetin, 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arda Güler transferinde takas formülü: Kenan Yıldız kritiği de öne çıktı!
Rafa Silva için yeni rota duyuruldu: Beşiktaş'a Jose Mourinho darbesi!
ETİKETLER
#Spor
#transfer
#süper lig
#youssef en-nesyri
#forvet
#crystal palace
#Fenerbahçe
#Jean-philippe Mateta
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.