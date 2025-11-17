Fenerbahçe'de Fransız golcü hesapları: Jean-Philippe Mateta transferi!

Kategoriler
Fenerbahçe'de yıldız golcü adayları her geçen gün arıyor. Ara transfer döneminde kaliteli bir forvet transfer etmek isteyen Fenerbahçe, son dönemdeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fransız golcü Jean-Philippe Mateta'yı gündemine aldı.
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin satışı planlanırken, bir yandan da alternatif yıldızlar için nabız yoklanıyor! Esasen ise Fenerbahçe, Crystal Palace ile özel maçlar çıkaran ve Fransa Milli Takımı'na kadar yükselen Jean-Philippe Mateta'yı transfer listesine ekledi. Gelinen nokta itibarıyla Süper Lig devinin, Jean-Philippe Mateta'nın kararına göre hareket etmesi bekleniyor.
Youusef En-Nesyri'yi satmadan önce yüksek bonservis ödeme konusunda soru işaretleri olan Fenerbahçe yönetimi, Jean-Philippe Mateta'nın 40 milyon Euro civarlarındaki transfer bedelini de hesaplıyor! Ayrıca da Fenerbahçe'nin; Jean-Philippe Mateta'nın olumlu yaklaşması halinde, satın alma opsiyonunu barındıran bir kiralık anlaşması yapması bekleniyor.
Bu sezon Crystal Palace ile 19 maça çıkan Fransız forvet, 1589 dakika süre almış ve 8 gol ile 1 asistlik özel bir katkı sağlamıştı. Son olarak da yıldız golcü, ön alandaki baskılı ve sert oyunuyla da ekstra dikkat çekmiş ve 27 yaşında milli takımda oynamaya başlamıştı.