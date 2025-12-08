Menü Kapat
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

Ankara'ya kar ne zaman yağacak? Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara'ya ne zaman kar yağacak merak edildi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde havaların soğumasının ardından Ankara'ya kar yağış tarihi de araştırılıyor.

Ankara'ya kar ne zaman yağacak? Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar başladı
08.12.2025
Son günlerde havaların soğumasının ardından 'ya ne zaman kar yağacağı da gündeme geldi. Hakkari, Şırnak ve Van'da yarın için yoğun bekleniyor.

ANKARA'YA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

verilerine göre Ankara'ya ne zaman kar yağacağı bilinmiyor. Son günlerde etkili olan soğuk havayla beraber kar yağışı beklentisi de arttı. MGM verilerine göre bu hafta Ankara'da kar yağışı beklentisi bulunmuyor. Ülkemizin Bölgesi'nde kar yağışı etkili olurken Ankara için kar uyarısı henüz verilmedi. Bu sene Ankara'da kar yağışının biraz gecikeceği de uzmanlar tarafından paylaşıldı.

Ankara'ya kar ne zaman yağacak? Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar başladı

ANKARA'DA KAR YAĞDI MI?

MGM verilerine göre bu hafta Ankara'da kar yağışı beklentisi bulunmuyor. 8 Aralık haftasının raporuna bakıldığında Ankara'da şu an için kar yağışı beklenmiyor. Uzmanların açıklamalarına göre Ankara'da kar yağışı bu yıl biraz gecikecek.

Ankara'ya kar ne zaman yağacak? Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar başladı

BUGÜN ANKARA'DA HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre bugün Ankara'da kapalı ve bulutlu bir hava hakim oluyor. Yağış beklentisi olmazken Ankara'da genel olarak serin ve kapalı hava etkili oluyor. Salı günü puslu bir havanın beklendiği Ankara'da çarşamba günü de bulutlu ve kapalı hava hakim olacak.

