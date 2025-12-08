Ankara'ya kar ne zaman yağacak? Doğu Anadolu Bölgesi'nde yağışlar başladı

Son günlerde havaların soğumasının ardından Ankara'ya ne zaman kar yağacağı da gündeme geldi. Hakkari, Şırnak ve Van'da yarın için yoğun kar yağışı bekleniyor.

ANKARA'YA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara'ya ne zaman kar yağacağı bilinmiyor. Son günlerde etkili olan soğuk havayla beraber kar yağışı beklentisi de arttı. MGM verilerine göre bu hafta Ankara'da kar yağışı beklentisi bulunmuyor. Ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili olurken Ankara için kar uyarısı henüz verilmedi. Bu sene Ankara'da kar yağışının biraz gecikeceği de uzmanlar tarafından paylaşıldı.

ANKARA'DA KAR YAĞDI MI?

MGM verilerine göre bu hafta Ankara'da kar yağışı beklentisi bulunmuyor. 8 Aralık haftasının hava durumu raporuna bakıldığında Ankara'da şu an için kar yağışı beklenmiyor. Uzmanların açıklamalarına göre Ankara'da kar yağışı bu yıl biraz gecikecek.

BUGÜN ANKARA'DA HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu raporuna göre bugün Ankara'da kapalı ve bulutlu bir hava hakim oluyor. Yağış beklentisi olmazken Ankara'da genel olarak serin ve kapalı hava etkili oluyor. Salı günü puslu bir havanın beklendiği Ankara'da çarşamba günü de bulutlu ve kapalı hava hakim olacak.