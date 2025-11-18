Menü Kapat
19°
Editor
 Burak Ayaydın

Beşiktaş yıldız kaleci için resmen masada!

Beşiktaş'ta kaleci transferi için Marc-Andre Ter Stegen gündemi başladı. Beşiktaş yönetimi, Sport'ta yer alan habere göre Marc-Andre Ter Stegen için Barcelona'ya resmen teklifte bulundu.

Beşiktaş yıldız kaleci için resmen masada!
Burak Ayaydın
18.11.2025
18.11.2025
18:19

Beşiktaş'ta kaleci transferi için çalışmalar hız kazandı. Sergen Yalçın'ın uzun zamandır takviye istediği pozisyonda, an itibarıyla Barcelonalı Marc-Andre Ter Stegen kritiği yapıldı. Beşiktaş, yıldız eldiven için resmen teklif sundu ve beklemeye geçti.

Beşiktaş yıldız kaleci için resmen masada!

BEŞİKTAŞ BARCELONALI TER STEGEN'İ KİRALAMAK İSTİYOR

Beşiktaş, sakatlığı sebebiyle bu sezon forma giyemeyen Marc-Andre Ter Stegen'i transfer etmeye hazırlanıyor. Esasen ise siyah beyazlılar, şu an için Barcelona'da forma şansı bulması zor görülen Marc-Andre Ter Stegen için sezon sonuna kadar kiralama seçeneğini gündeme taşıdı ve satın alma opsiyonunu da pazarlığa dahil edebileceğini belirtti.

Beşiktaş yıldız kaleci için resmen masada!

BEŞİKTAŞ TRANSFER İÇİN BEKLEMEDE

Barcelona'nın olumlu yaklaştığı süreçte, 33 yaşındaki Marc-Andre Ter Stegen'in kararı bekleniyor. Alman eldiven, Beşiktaş'a 'evet' derse görüşmeler ilerleyecek ve ara transfer döneminde imzalar atılacak.

Beşiktaş yıldız kaleci için resmen masada!

MARC-ANDRE TER STEGEN İÇİN 2026 DÜNYA KUPASI DETAYI

Almanya ile 2026 Dünya Kupası'nda yer almak isteyen Marc-Andre Ter Stegen'in, sakatlığını atlatmasıyla birlikte düzenli forma giyeceği bir takıma sıcak yaklaşacağı düşünülüyor.

Beşiktaş yıldız kaleci için resmen masada!

Sıkça Sorulan Sorular

BARCELONA YILDIZ ELDİVENİ NE ZAMAN TRANSFER ETMİŞTİ?
İspanya devi, 2014 yazında Gladbach ile 12 milyon Euroya anlaşmış ve Marc-Andre Ter Stegen'i kadrosuna katmıştı.
ETİKETLER
#Spor
#Spor
