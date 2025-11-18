Beşiktaş yıldız kaleci için resmen masada!

Beşiktaş'ta kaleci transferi için çalışmalar hız kazandı. Sergen Yalçın'ın uzun zamandır takviye istediği pozisyonda, an itibarıyla Barcelonalı Marc-Andre Ter Stegen kritiği yapıldı. Beşiktaş, yıldız eldiven için resmen teklif sundu ve beklemeye geçti.

BEŞİKTAŞ BARCELONALI TER STEGEN'İ KİRALAMAK İSTİYOR

Beşiktaş, sakatlığı sebebiyle bu sezon forma giyemeyen Marc-Andre Ter Stegen'i transfer etmeye hazırlanıyor. Esasen ise siyah beyazlılar, şu an için Barcelona'da forma şansı bulması zor görülen Marc-Andre Ter Stegen için sezon sonuna kadar kiralama seçeneğini gündeme taşıdı ve satın alma opsiyonunu da pazarlığa dahil edebileceğini belirtti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER İÇİN BEKLEMEDE

Barcelona'nın olumlu yaklaştığı süreçte, 33 yaşındaki Marc-Andre Ter Stegen'in kararı bekleniyor. Alman eldiven, Beşiktaş'a 'evet' derse görüşmeler ilerleyecek ve ara transfer döneminde imzalar atılacak.

MARC-ANDRE TER STEGEN İÇİN 2026 DÜNYA KUPASI DETAYI

Almanya ile 2026 Dünya Kupası'nda yer almak isteyen Marc-Andre Ter Stegen'in, sakatlığını atlatmasıyla birlikte düzenli forma giyeceği bir takıma sıcak yaklaşacağı düşünülüyor.