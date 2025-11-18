Beşiktaş yıldız kaleci için resmen masada!

Kategoriler
Beşiktaş'ta kaleci transferi için çalışmalar hız kazandı. Sergen Yalçın'ın uzun zamandır takviye istediği pozisyonda, an itibarıyla Barcelonalı Marc-Andre Ter Stegen kritiği yapıldı. Beşiktaş, yıldız eldiven için resmen teklif sundu ve beklemeye geçti.
Beşiktaş, sakatlığı sebebiyle bu sezon forma giyemeyen Marc-Andre Ter Stegen'i transfer etmeye hazırlanıyor. Esasen ise siyah beyazlılar, şu an için Barcelona'da forma şansı bulması zor görülen Marc-Andre Ter Stegen için sezon sonuna kadar kiralama seçeneğini gündeme taşıdı ve satın alma opsiyonunu da pazarlığa dahil edebileceğini belirtti.
Barcelona'nın olumlu yaklaştığı süreçte, 33 yaşındaki Marc-Andre Ter Stegen'in kararı bekleniyor. Alman eldiven, Beşiktaş'a 'evet' derse görüşmeler ilerleyecek ve ara transfer döneminde imzalar atılacak.
Almanya ile 2026 Dünya Kupası'nda yer almak isteyen Marc-Andre Ter Stegen'in, sakatlığını atlatmasıyla birlikte düzenli forma giyeceği bir takıma sıcak yaklaşacağı düşünülüyor.