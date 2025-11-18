Menü Kapat
Spor
Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi: Sergen Yalçın'dan Rafa Silva sonrası kritik veda!

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta ayrılık mevsimi başladı. Halihazırda Rafa Silva ile yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporuyla birlikte David Jurasek'i de göndermeye karar verdi.

Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi: Sergen Yalçın'dan Rafa Silva sonrası kritik veda!
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan üst üste ayrılık kararları geldi. İlk olarak Rafa Silva'nın disiplin sorunlarını gözeten Beşiktaş yönetimi, şimdi de Sergen Yalçın'ın raporuyla birlikte David Jurasek vedasını gündeme aldı. Esasen ise Ertan Süzgün'ün haberine göre Beşiktaş, David Jurasek'e ara transferde veda edecek ve yeni bir sol bek transferi gerçekleştirecek.

Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi: Sergen Yalçın'dan Rafa Silva sonrası kritik veda!

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN DAVID JURASEK AYRILIĞI

Beşiktaş'ta yapılanma süreci devam ediyor! Sergen Yalçın yönetiminde kadroyu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş yönetimi, Rafa Silva'dan sonra David Jurasek anlaşmasından da çıkmaya karar verdi. Siyah beyazlılar, ara transfer döneminde Benfica ile görüşecek ve David Jurasek'in Portekiz'e geri dönmesini sağlayacak.

Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi: Sergen Yalçın'dan Rafa Silva sonrası kritik veda!

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN SOL BEK TRANSFERİ İSTEDİ

David Jurasek'in performansını yetersiz bulan ve ayrılık kararı veren Sergen Yalçın, an itibarıyla yeni bir sol bek transferi de istedi! Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın planlamaları doğrultusunda çalışmalara başladı.

Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi: Sergen Yalçın'dan Rafa Silva sonrası kritik veda!

DAVID JURASEK VE BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'a geldiğinden bu yana 14 maça çıkan David Jurasek, 860 dakika sahada kalmış ve gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

DAVID JURASEK'İN SATIN ALMA OPSİYONU VAR MIYDI?
Beşiktaş; David Jurasek hakkında olumlu düşünmesi halinde, 25 yaşındaki sol beki 8 milyon Euro bedelle transfer edebilecekti.
