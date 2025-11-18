Beşiktaş'ta yıldız ismin bileti kesildi: Sergen Yalçın'dan Rafa Silva sonrası kritik veda!

Kategoriler
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan üst üste ayrılık kararları geldi. İlk olarak Rafa Silva'nın disiplin sorunlarını gözeten Beşiktaş yönetimi, şimdi de Sergen Yalçın'ın raporuyla birlikte David Jurasek vedasını gündeme aldı. Esasen ise Ertan Süzgün'ün haberine göre Beşiktaş, David Jurasek'e ara transferde veda edecek ve yeni bir sol bek transferi gerçekleştirecek.
Beşiktaş'ta yapılanma süreci devam ediyor! Sergen Yalçın yönetiminde kadroyu güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş yönetimi, Rafa Silva'dan sonra David Jurasek anlaşmasından da çıkmaya karar verdi. Siyah beyazlılar, ara transfer döneminde Benfica ile görüşecek ve David Jurasek'in Portekiz'e geri dönmesini sağlayacak.
David Jurasek'in performansını yetersiz bulan ve ayrılık kararı veren Sergen Yalçın, an itibarıyla yeni bir sol bek transferi de istedi! Beşiktaş yönetimi, Sergen Yalçın'ın planlamaları doğrultusunda çalışmalara başladı.
Beşiktaş'a geldiğinden bu yana 14 maça çıkan David Jurasek, 860 dakika sahada kalmış ve gol ya da asist katkısı sağlayamamıştı.