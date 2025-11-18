Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan operasyon sonrası ilk sözler!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ameliyat sürecinin ardından son durumunu paylaştı. Sosyal medya hesabından sevenlerine teşekkür eden Sergen Yalçın, iyi olduğunu belirtti.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan operasyon sonrası ilk sözler!
Burak Ayaydın
18.11.2025
20:51
18.11.2025
20:54

Sergen Yalçın'ın operasyon dönemi sona erdi. Geçtiğimiz günlerde hastaneye yatan Sergen Yalçın, sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan operasyon sonrası ilk sözler!

SERGEN YALÇIN'DAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Sergen Yalçın; operasyon sonrasında kendisini arayarak ya da mesaj göndererek geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederek, durumunun iyi olduğunu vurguladı. Tecrübeli teknik adam paylaşımında, "Geçirmiş olduğum operasyonun ardından arayarak ve mesaj göndererek yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Sağlık durumum gayet iyi. Hepinize sevgiler." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan operasyon sonrası ilk sözler!

ANJİYO OLMUŞTU

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın tedavi sürecini duyurmuş ve "Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular

SERGEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ İÇİN İLK HEDEFİ NEDİR?
Genç hoca, ara transfer döneminde bazı takviyeler için rapor verdi.
İlgili Haber
Beşiktaş ve Fenerbahçe'de yıldız savaşları: İtalyan kanat Süper Lig'e transfer oluyor!
Beşiktaş yıldız kaleci için resmen masada!
#Spor
#Spor
