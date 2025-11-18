Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan operasyon sonrası ilk sözler!

Sergen Yalçın'ın operasyon dönemi sona erdi. Geçtiğimiz günlerde hastaneye yatan Sergen Yalçın, sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

SERGEN YALÇIN'DAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Sergen Yalçın; operasyon sonrasında kendisini arayarak ya da mesaj göndererek geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederek, durumunun iyi olduğunu vurguladı. Tecrübeli teknik adam paylaşımında, "Geçirmiş olduğum operasyonun ardından arayarak ve mesaj göndererek yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Sağlık durumum gayet iyi. Hepinize sevgiler." ifadelerini kullandı.

ANJİYO OLMUŞTU

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın tedavi sürecini duyurmuş ve "Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, bu sabah başarılı bir anjiyo operasyonu geçirmiştir. Sergen Yalçın’ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." açıklamasını yapmıştı.