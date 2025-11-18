Beşiktaş ve Fenerbahçe'de yıldız savaşları: İtalyan kanat Süper Lig'e transfer oluyor!

Federico Chiesa, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer listelerine eklendi. Halihazırda Liverpool'dan ayrılma kararı alan yıldız hücumcu, menajerler aracılığıyla Süper Lig devlerine önerildi.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DE YILDIZ SAVAŞLARI: FEDERICO CHIESA TRANSFERİ!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yetenekli bir kanat transfer etmek istediği bu günlerde, Federico Chiesa kritiği gündeme geldi! Liverpool'daki oyun süresinden memnun olmayan Federico Chiesa, Premier Lig devinden ayrılmak için geri sayıma geçti ve Süper Lig'e olumlu yaklaştı. En nihayetinde ise Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, İtalyan yıldız için Liverpool ile hızlıca anlaşması ve Federico Chiesa'ya kontrat önermesi bekleniyor.

FEDERICO CHIESA SÜPER LİG YOLUNDA

Düzenli forma giymeyi ve tekrar form tutmayı hedefleyen Federico Chiesa, Süper Lig'de yeniden kendini ispatlamak ve İtalya Milli Takımı'na dönmek istiyor.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ FEDERICO CHIESA'NIN LIVERPOOL KARİYERİ

Liverpool ile 2028 yazına kadar kontratı bulunan Federico Chiesa, Premier Lig deviyle toplamda 26 maça çıkmış ve 4 gol ile 5 asistlik katkı sağlamıştı. Son olarak da yıldız hücumcu, bu sezon sadece 344 dakika süre alabilmiş ama yine de 2 gol ile 3 asistlik skor üretmişti.