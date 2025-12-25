Adli kontrol tedbirleri nedir ne demektir?

Kategoriler
Özellikle haberlerde ve davalarda sıkça duyulan kelimelerin arasında adli kontrol geliyor.
Adli kontrol şartı ile serbest kalmanın ne anlama geldiğini öğrenmek isteyenler basında yer alan haberler sonrasında arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı.
Adli kontrol, hakkında suç isnadı bulunan kişinin cezaevine konulması yerine, toplum içinde yaşamını sürdürürken bazı hukuki yükümlülükler altına alınması anlamına gelir.
Bu uygulama, yargılamanın sağlıklı yürütülmesini sağlarken kişi özgürlüğünün gereksiz yere sınırlandırılmasını önlemeyi hedefler.
Adli kontrol tedbirlerinin kime nasıl uygulanabileceği CMK hükümlerince düzenleniyor.
Kanuna göre bir kişinin kaçma şüphesi veya delilleri karartma tehlikesi varsa ya da katalog suç denilen ağır suçlardan birini işlediyse, hakkında adli kontrol tedbiri verilebiliyor.