Adli kontrol tedbirleri nedir ne demektir?

Özellikle haberlerde ve davalarda sıkça duyulan kelimelerin arasında adli kontrol geliyor.

Adli kontrol şartı ile serbest kalmanın ne anlama geldiğini öğrenmek isteyenler basında yer alan haberler sonrasında arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı.

ADLİ KONTROL ŞARTI NE DEMEK?

Adli kontrol, hakkında suç isnadı bulunan kişinin cezaevine konulması yerine, toplum içinde yaşamını sürdürürken bazı hukuki yükümlülükler altına alınması anlamına gelir.

Bu uygulama, yargılamanın sağlıklı yürütülmesini sağlarken kişi özgürlüğünün gereksiz yere sınırlandırılmasını önlemeyi hedefler.

Adli kontrol tedbirlerinin kime nasıl uygulanabileceği CMK hükümlerince düzenleniyor.

Kanuna göre bir kişinin kaçma şüphesi veya delilleri karartma tehlikesi varsa ya da katalog suç denilen ağır suçlardan birini işlediyse, hakkında adli kontrol tedbiri verilebiliyor.

CMK'DAKİ ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ NELER?

CMK'nın 109'uncu maddesine göre uygulanabilecek bazı adli kontrol tedbirleri şöyledir:

Yurt dışına çıkmamak.

Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak.

Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak dâhil, tedavi veya muayene tedbirlerine tabi olmak ve bunları kabul etmek.