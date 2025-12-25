Menü Kapat
13°
Editor
Editor
 Erdem Avsar

Adli kontrol tedbirleri nedir ne demektir?

Son günlerde yaşanan gözaltı olaylarıyla birlikte adli kontrol tedbir kararının ne demek olduğu merak uyandıran başlıklar arasında yer aldı. Peki, adli kontrol nedir? Adli kontrol şartı ile serbest kalmak ne ifade eder?

Adli kontrol tedbirleri nedir ne demektir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 17:52
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 17:52

Özellikle haberlerde ve davalarda sıkça duyulan kelimelerin arasında geliyor.

Adli kontrol şartı ile serbest kalmanın ne anlama geldiğini öğrenmek isteyenler basında yer alan haberler sonrasında arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı.

Adli kontrol tedbirleri nedir ne demektir?

ADLİ KONTROL ŞARTI NE DEMEK?

Adli kontrol, hakkında suç isnadı bulunan kişinin cezaevine konulması yerine, toplum içinde yaşamını sürdürürken bazı hukuki yükümlülükler altına alınması anlamına gelir.

Bu uygulama, yargılamanın sağlıklı yürütülmesini sağlarken kişi özgürlüğünün gereksiz yere sınırlandırılmasını önlemeyi hedefler.

Adli kontrol tedbirlerinin kime nasıl uygulanabileceği CMK hükümlerince düzenleniyor.

Kanuna göre bir kişinin kaçma şüphesi veya delilleri karartma tehlikesi varsa ya da katalog suç denilen ağır suçlardan birini işlediyse, hakkında adli kontrol tedbiri verilebiliyor.

Adli kontrol tedbirleri nedir ne demektir?

CMK'DAKİ ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ NELER?

  • CMK'nın 109'uncu maddesine göre uygulanabilecek bazı adli kontrol tedbirleri şöyledir:
  • Yurt dışına çıkmamak.
  • Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak.
  • Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak dâhil, tedavi veya muayene tedbirlerine tabi olmak ve bunları kabul etmek.
Adli kontrol tedbirleri nedir ne demektir?
  • Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir güvence miktarını yatırmak.
  • Konutunu terk etmemek.
  • Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek.
  • Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek.
ETİKETLER
#Adli Kontrol
#Cezaevine Konulma
#Kişi Özgürlüğü
#Cmk Madde 109
#Adli Tedbirler
#Yurt Dışına Çıkma
#Tedavi Tedbiri
#Aktüel
