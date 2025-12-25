Osmanlı döneminden beri devam ediyor! 3 asırlık Şivlilik geleneği Konya'da çocuk bayramına dönüştü

MUHABİR: Hüseyin Bahcivan

Regaip Kandili'nin gündüzünde Konya'ya özgü asırlık bir gelenek olan Şivlilik, 3 asırdır kutlanmaya devam ediyor. Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Şivlilik geleneğinin önemi ve Konya'da düzenlenen etkinlikler hakkında açıklamalarda bulundu.

Başkan Pekyatırmacı, Koyna'da üç ayların başlangıcının her yıl farklı bir manevi atmosferle karşılandığını söyledi. Başkan Pekyatırmacı "Yüzyıllardır süregelen bu gelenekte çocuklarımız sabahın erken saatlerinden itibaren evlerinden çıkıp kapı kapı dolaşarak kandil tebriğinde bulunuyor. Tanıdık tanımadık herkese selam veriyor, gittikleri her kapıdan hediyeler alıyorlar." dedi. Şivlilik'in sadece bir hediyeleşme değil, aynı zamanda köklü bir komşuluk ve dayanışma kültürü olduğunun altını çizen Başkan Pekyatırmacı "Milli ve manevi değerlerimizin yaşatılması, çocuklarımızın gelecekte de bugünleri güzel bir şekilde hatırlayabilmeleri anlamında geleneğimizi en güzel ve dolu şekilde Konyamızda sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE UZANAN GELENEK

Başkan Pekyatırmacı, Osmanlı'dan günümüze 3 asırdır devam ettirilen bu geleneğin Selçuk Belediyesi olarak bir bayrama dönüştürdüklerini ifade etti. Üç yıldır Selçuk Kongre Merkezi'nde bu geleneği devam ettirdiklerini belirten Başkan Pekyatırmacı "Çocuklar ilk önce sabah çıkıp komşuları dolaşıyorlar, Şivliliklerini topluyorlar. Daha sonra Selçuklu Kongre Merkezi'ne gelip hediyelerini alıyorlar." Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen kutlamalar kapsamında çocuklara yönelik oyunlar, atölyeler, yarışmalar animasyon ve tiyatro gösterileri düzenleniyor.

ŞİVLİLİK ETKİNLİKLERİ SELÇUKLU KONGRE MERKEZİ'NDE 4 GÜN SÜRECEK

Başkan Pekyatırmacı Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikleri bugün başladığını belirterek, 28 Aralık Pazar günü akşam saatine kadar devam edeceğini açıkladı. 4 gün boyunca aileler ve çocuklar 10.00-22.00 saatleri arasında hediyelerini alarak etkinliklere katılım sağlayabilecek.