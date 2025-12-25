Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Osmanlı döneminden beri devam ediyor! 3 asırlık Şivlilik geleneği Konya'da çocuk bayramına dönüştü

Konya'da Osmanlı döneminden beri devam eden ve Üç Ayların habercisi Regaip Kandili ile özdeşleşen asırlık "Şivlilik" geleneği, Selçuk Belediyesi'nin düzenlediği organizasyonla çocuk bayramına dönüştü. Koyna Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı "Şivlilik" geleneğinin önemi ve Konya'da nasıl kutlandığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Osmanlı döneminden beri devam ediyor! 3 asırlık Şivlilik geleneği Konya'da çocuk bayramına dönüştü
KAYNAK:
Hüseyin Bahcivan
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 17:19
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 17:19

MUHABİR: Hüseyin Bahcivan

'nin gündüzünde 'ya özgü asırlık bir olan Şivlilik, 3 asırdır kutlanmaya devam ediyor. Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Şivlilik geleneğinin önemi ve Konya'da düzenlenen etkinlikler hakkında açıklamalarda bulundu.

Osmanlı döneminden beri devam ediyor! 3 asırlık Şivlilik geleneği Konya'da çocuk bayramına dönüştü

Başkan Pekyatırmacı, Koyna'da üç ayların başlangıcının her yıl farklı bir manevi atmosferle karşılandığını söyledi. Başkan Pekyatırmacı "Yüzyıllardır süregelen bu gelenekte çocuklarımız sabahın erken saatlerinden itibaren evlerinden çıkıp kapı kapı dolaşarak kandil tebriğinde bulunuyor. Tanıdık tanımadık herkese selam veriyor, gittikleri her kapıdan hediyeler alıyorlar." dedi. Şivlilik'in sadece bir hediyeleşme değil, aynı zamanda köklü bir komşuluk ve kültürü olduğunun altını çizen Başkan Pekyatırmacı "Milli ve manevi değerlerimizin yaşatılması, çocuklarımızın gelecekte de bugünleri güzel bir şekilde hatırlayabilmeleri anlamında geleneğimizi en güzel ve dolu şekilde Konyamızda sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Osmanlı döneminden beri devam ediyor! 3 asırlık Şivlilik geleneği Konya'da çocuk bayramına dönüştü

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE UZANAN GELENEK

Başkan Pekyatırmacı, Osmanlı'dan günümüze 3 asırdır devam ettirilen bu geleneğin Selçuk Belediyesi olarak bir bayrama dönüştürdüklerini ifade etti. Üç yıldır Selçuk Kongre Merkezi'nde bu geleneği devam ettirdiklerini belirten Başkan Pekyatırmacı "Çocuklar ilk önce sabah çıkıp komşuları dolaşıyorlar, Şivliliklerini topluyorlar. Daha sonra Selçuklu Kongre Merkezi'ne gelip hediyelerini alıyorlar." Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen kutlamalar kapsamında çocuklara yönelik oyunlar, atölyeler, yarışmalar animasyon ve tiyatro gösterileri düzenleniyor.

Osmanlı döneminden beri devam ediyor! 3 asırlık Şivlilik geleneği Konya'da çocuk bayramına dönüştü

ŞİVLİLİK ETKİNLİKLERİ SELÇUKLU KONGRE MERKEZİ'NDE 4 GÜN SÜRECEK

Başkan Pekyatırmacı Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikleri bugün başladığını belirterek, 28 Aralık Pazar günü akşam saatine kadar devam edeceğini açıkladı. 4 gün boyunca aileler ve çocuklar 10.00-22.00 saatleri arasında hediyelerini alarak etkinliklere katılım sağlayabilecek.

ETİKETLER
#Türkiye
#konya
#gelenek
#dayanışma
#regaip kandili
#Şivlilik
#Komşuluk
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.