13°
Gündem
 Baran Aksoy

İstanbulluların kar hayali suya düşebilir! Meteoroloji uzmanı kötü haberi verdi: Beyaza bürünme ihtimali hala zor

Son dakika haberi: İstanbulluların merakla beklediği kar yağışıyla ilgili kötü haber geldi. MGM ve AKOM'un yılbaşını gününü işaret ettiği kar yağışının sadece yüksek kesimlerde etkili olacağı, kentin beyaza bürünmesinin hala zor bir ihtimal olduğu bildirildi. İşte detaylar...

İstanbulluların kar hayali suya düşebilir! Meteoroloji uzmanı kötü haberi verdi: Beyaza bürünme ihtimali hala zor
25.12.2025
25.12.2025
saat ikonu 17:10

Sibirya üzerinden gelen 'de etkisini göstermeye başladı. Ülkenin batısı dahil tüm bölgelerde hava sıcaklıkları hissedilir derecede düştü. 'da da gündüz saatlerinde termometreler 10 derecenin altını gösterdi.

İstanbulluların kar hayali suya düşebilir! Meteoroloji uzmanı kötü haberi verdi: Beyaza bürünme ihtimali hala zor

Buz kesen havayla birlikte megakentte yaşayan vatandaşlar "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Habertürk yayınında kar yağışıyla ilgili açıklamalarda bulunan Mühendisi Hüseyin Öztel, kar yağışını büyük bir hasretle bekleyen İstanbullulara kötü haberi verdi.

İstanbulluların kar hayali suya düşebilir! Meteoroloji uzmanı kötü haberi verdi: Beyaza bürünme ihtimali hala zor

YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK

Cumartesi günü Bolu-Ankara arasında ve İstanbul’un daha çok Anadolu yakası yükseklerinde kar yağışının görüleceğini aktaran Öztel, "Ankara’daki cumartesi pek ısrarcı değil ve şehre şöyle bir dokunacak görünüyor" ifadelerini kullandı.

İstanbulluların kar hayali suya düşebilir! Meteoroloji uzmanı kötü haberi verdi: Beyaza bürünme ihtimali hala zor

İSTANBUL BUZ KESECEK AMA...

İstanbul’da havanın hafta sonu ve gelecek haftanın ilk günü buz gibi soğuk olacağını söyleyen Öztel, "İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Edirne ve hatta Kırklareli bu soğuk hava dalgasını çok az miktarda kar yağışı ile geçirebilir" dedi.

İstanbulluların kar hayali suya düşebilir! Meteoroloji uzmanı kötü haberi verdi: Beyaza bürünme ihtimali hala zor

İSTANBULLULARA KÖTÜ HABER

Öztel, İstanbul’da kar yağması ve kıyı ilçelerin beyaza bürünmesi hala zor bir ihtimal olarak göründüğünü söyledi. İstanbul gibi kıyı merkezlerde yılbaşından sonra da kar ihtimali süreceğini aktaran Öztel, "Hatta uzun vadeli tahminlerde 2-8 Ocak arasını bol yağmurlu, yükseklerde yine kar yağışlı geçirme ihtimalimiz var" diye konuştu.

İstanbulluların kar hayali suya düşebilir! Meteoroloji uzmanı kötü haberi verdi: Beyaza bürünme ihtimali hala zor

İSTANBUL'A NEDEN KAR YAĞMIYOR?

Öte yandan İstanbul'a kar yağma ihtimalinin neden bu kadar düşük olduğu da merak edilen konular arasında. İstanbul'a kar yağmamasının yada yağan karın tutmamasının nedenleri arasında; küresel ısınma, denizlerin ısınması, şehirleşme, yüksek binalar ve sanayi gibi birçok etken var.

#Türkiye
#istanbul
#meteoroloji
#kar yağışı
#soğuk hava dalgası
#Hüseyin Öztel
#Gündem
