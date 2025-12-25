Hudutsuz Sevda oyuncusu İhsan İlhan Doktorlar Başka Hayatta'nın kadrosuna katıldı

İlk olarak İbrahim Çelikkol'a başrolü Alina Boz'un paylaşacağı belirlenmiş daha sonra ise başrol için Sıla Türkoğlu ile anlaşma sağlandı. Diziye son olarak ise Hudutsuz Sevda oyuncusu İhsan İlhan katıldı.

DOKTORLAR BAŞKA HAYATTA DİZİSİNE YENİ OYUNCU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Doktor Başka Hayatta” dizisi dün sete çıktı. Senaryosunu Pınar Bulut ve Onur Koralp’in yazdığı dizinin cumartesi günü ilk tanıtımı çekilecek. Ketche’nin yönettiği dizinin oyuncularının arasına İhsan İlhan da katıldı. İlhan dizide hasta bakıcı Faruk rolüyle yer alacak.

Ocak ayında güçlü oyuncu kadrosuyla seyirci karşısına çıkacak olan dizide İbrahim Çelikkol “Prof. Dr. İnan Kural”ı, Sıla Türkoğlu “Elif”i, Şebnem Hassanisoughi “Aylin”i, Güven Murat Akpınar “Ilgaz”ı, Bertan Asllani “Toprak”ı, Ferit Aktuğ “Ekin”i, Esra Akkaya “Feda”yı oynayacak.