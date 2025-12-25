Menü Kapat
Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar
13°
 Berrak Arıcan Baş

Putin 'her şey değişecek' diyerek tarih verdi: Dünyada görülmemiş atılım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Devlet Konseyi toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rus lider, ''10-15 yıl içinde dünya tarihinde görülmemiş büyük bir teknolojik atılım yaşanacak'' dedi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 16:15
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 16:15

Devlet Başkanı , dünyanın teknolojide kritik bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirttiği konuşmasında yapay zekaya değindi. Rus lider, tarih vererek, dünya tarihinde görülmemiş büyük bir teknolojik atılımın yaşanacağını söyledi.

Putin 'her şey değişecek' diyerek tarih verdi: Dünyada görülmemiş atılım

''ÇOK SAYIDA GÖREVİN ÇÖZÜMÜNÜ OTOMATİKLEŞTİRİYOR''

Yapay zekada yaşanan gelişimin uzay programının uygulanmasıyla kıyaslandığına işaret eden Putin, "Bu programın projeleri o dönemde dünyayı büyük ölçüde değiştirmişti. ise çok daha devrimci, her şeyi kapsayan bir teknolojidir ve hızla tüm yaşam alanlarını ele geçirerek çok sayıda görevin çözümünü otomatikleştirmektedir." diye konuştu.

Putin 'her şey değişecek' diyerek tarih verdi: Dünyada görülmemiş atılım

''HER ŞEY DEĞİŞECEK''

Putin, yapay zekanın yaygınlığının her yıl hızla arttığına dikkati çekerek, “Her şey değişecek. Buna mutlaka hazırlıklı olmalısınız. Şu anda, istihdamda orta vadeli görevleri çözerken, yapay zekanın beraberinde getirdiği sistemik değişiklikleri düşünmeli ve bunlara hazırlıklı olmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Putin 'her şey değişecek' diyerek tarih verdi: Dünyada görülmemiş atılım

''10-15 YIL İÇİNDE GÖRÜLMEMİŞ TEKNOLOJİK ATILIM''

Yapay zeka konusunda Rusya’daki tüm birimlerin çalışmalarını hızlandırması gerektiğini vurgulayan Putin, “Gelecek 10-15 yıl içerisinde dünya tarihinde görülmemiş büyük bir teknolojik atılım yaşanacak. Bu dönemin, muazzam bir teknolojik dönüşümün, yapay zekanın hızlı gelişiminin yaşanacağı bir dönem olacağı şimdiden görünüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Putin 'her şey değişecek' diyerek tarih verdi: Dünyada görülmemiş atılım

Putin, yapay zekanın giriş seviyesi mesleklerdeki, perakende ticaret, finans ve hükümetteki görevlerde bulunan insanların yerini alacağını sözlerine ekledi.

