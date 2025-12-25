Türkiye’de yok satmıştı! Elektrikli otomobil markası için inceleme başlatıldı: İddialar korkutucu

Kategoriler
Tesla Model 3 model elektrikli otomobiller kısa sürede Türkiye’nin en çok tercih edilen araçları arasında yer aldı. Yüksek teknoloji ve güvenlik algısını yeniden yazan araçlar için başlatılan inceleme ise kullanıcılarda soğuk duş etkisine neden oldu. Zira incelemenin kaza anında yolcuların araçtan çıkamama riski iddialarını taşıyor. Kısa sürede geniş yanlı uyandıran bu haber ise endişeli bekleyişe yol açtı.
Tesla Model 3 uzun menzili, pürüzsüz ve konforlu sürüş deneyimi ve ince düşünülmüş tasarımıyla Türkiye’de de büyük bir beğeni kazandı. Kısa sürede yollarda sıkça görmeye başladığımız model hakkındaki iddialar ise bir anda bu popülerliğin üzerine gölge gibi düştü. ABD’de model üzerine başlatılan incelemenin ufak bir detay olmadığı belirtilirken, kazanında kapılan açılmaması iddiası olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.
Tesla Model 3 araçlar hakkındaki inceleme Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından hayata geçirildi. İnceleme kapsamında 2022 model yılına ait yaklaşık 179 bin araç yer alırken merkezinde ise kaza ya da yangın sırasında elektrikli kapı sistemlerinin devre dışı kalması ve içeridekilerin çıkamaması ihtimali bulunuyor.
İncelemeyi başlatan olay ise 2023 yılında gerçekleşen bir olaya dayanıyor. Tesla Model 3’ü ile kaza yapan Kevin Clouse isimli şahıs, aracının alev aldığını ancak kapıların açılmadığını ifade ediyor. Arka camı kırarak araçtan çıkan ve bu sayede hayatta kalabildiğini iddia eden Clouse’un başvurusu, NHTSA’yı harekete geçiren nokta oldu.
NHTSA yetkililerinin esas odaklandığı nokta ise Tesla’larda bulunan mekanik acil çıkış kolunun kullanıcılar tarafından kolayca fark edilemiyor oluşu. Kullanıcılar bu kolun gizli, etiketsiz ve panik anında bulunması neredeyse imkânsız oluşundan şikayet ediyor. Bununla birlikte elektrik kesildiği zaman ya da sistem çöktüğünde kapıların kilitli kalması ise riskin artmasına neden oluyor.
Üstelik bu konu gündeme ilk defa gelmiş değil. Geçtiğimiz dönemlerde yayımlanan raporlarda son yıllarda yaşanan çarpışma ve yangın vakalarında en az 15 kişinin kapıların açılmaması nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. Tesla tarafından “fütüristik” olarak nitelendirilen bu elektrikli kapı sistemi bu nedenle uzun süredir eleştiri alıyor.
Tesla Model 3’ler hakkındaki bu iddialar kullanıcıları tedirgin ederken, meselenin tek bir model ile sınırlı kalmadığı ifade edildi. Kısa süre önce Model Y araçlarda 12 volt akünün bitmesi nedeniyle çocukların araç içinde mahsur kaldığı yönündeki şikayetlerden dolayı NHTSA, kısa süre önce ayrı bir inceleme başlatmıştı. Tüm bu gelişmeler ışığında olayın tek seferlik bir arızadan çok daha fazlası olduğu düşünülüyor.
İddialar otomobil dünyasında geniş yer kaplarken, Tesla cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.