Türkiye’de yok satmıştı! Elektrikli otomobil markası için inceleme başlatıldı: İddialar korkutucu

zaman ya da sistem çöktüğünde kapıların kilitli kalması ise riskin artmasına neden oluyor.

Üstelik bu konu gündeme ilk defa gelmiş değil. Geçtiğimiz dönemlerde yayımlanan raporlarda son yıllarda yaşanan çarpışma ve yangın vakalarında en az 15 kişinin kapıların açılmaması nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. Tesla tarafından “fütüristik” olarak nitelendirilen bu elektrikli kapı sistemi bu nedenle uzun süredir eleştiri alıyor.