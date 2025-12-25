Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Türkiye’de yok satmıştı! Elektrikli otomobil markası için inceleme başlatıldı: İddialar korkutucu

Aralık 25, 2025 16:19
1
tesla

Tesla Model 3 model elektrikli otomobiller kısa sürede Türkiye’nin en çok tercih edilen araçları arasında yer aldı. Yüksek teknoloji ve güvenlik algısını yeniden yazan araçlar için başlatılan inceleme ise kullanıcılarda soğuk duş etkisine neden oldu. Zira incelemenin kaza anında yolcuların araçtan çıkamama riski iddialarını taşıyor. Kısa sürede geniş yanlı uyandıran bu haber ise endişeli bekleyişe yol açtı.

2
Türkiye’de yok satmıştı! Elektrikli otomobil markası için inceleme başlatıldı: İddialar korkutucu

Tesla Model 3 uzun menzili, pürüzsüz ve konforlu sürüş deneyimi ve ince düşünülmüş tasarımıyla Türkiye’de de büyük bir beğeni kazandı. Kısa sürede yollarda sıkça görmeye başladığımız model hakkındaki iddialar ise bir anda bu popülerliğin üzerine gölge gibi düştü. ABD’de model üzerine başlatılan incelemenin ufak bir detay olmadığı belirtilirken, kazanında kapılan açılmaması iddiası olayın ciddiyetini gözler önüne serdi.

3
Türkiye’de yok satmıştı! Elektrikli otomobil markası için inceleme başlatıldı: İddialar korkutucu

179 BİN ARAÇ VAR

Tesla Model 3 araçlar hakkındaki inceleme Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından hayata geçirildi. İnceleme kapsamında 2022 model yılına ait yaklaşık 179 bin araç yer alırken merkezinde ise kaza ya da yangın sırasında elektrikli kapı sistemlerinin devre dışı kalması ve içeridekilerin çıkamaması ihtimali bulunuyor.  

4
Türkiye’de yok satmıştı! Elektrikli otomobil markası için inceleme başlatıldı: İddialar korkutucu

ARKA CAMI KIRARAK ARAÇTAN ÇIKTI

İncelemeyi başlatan olay ise 2023 yılında gerçekleşen bir olaya dayanıyor. Tesla Model 3’ü ile kaza yapan Kevin Clouse isimli şahıs, aracının alev aldığını ancak kapıların açılmadığını ifade ediyor. Arka camı kırarak araçtan çıkan ve bu sayede hayatta kalabildiğini iddia eden Clouse’un başvurusu, NHTSA’yı harekete geçiren nokta oldu.

5
Türkiye’de yok satmıştı! Elektrikli otomobil markası için inceleme başlatıldı: İddialar korkutucu

KAPI KOLU BULUNAMIYOR

NHTSA yetkililerinin esas odaklandığı nokta ise Tesla’larda bulunan mekanik acil çıkış kolunun kullanıcılar tarafından kolayca fark edilemiyor oluşu. Kullanıcılar bu kolun gizli, etiketsiz ve panik anında bulunması neredeyse imkânsız oluşundan şikayet ediyor. Bununla birlikte elektrik kesildiği zaman ya da sistem çöktüğünde kapıların kilitli kalması ise riskin artmasına neden oluyor.

6
Türkiye’de yok satmıştı! Elektrikli otomobil markası için inceleme başlatıldı: İddialar korkutucu

zaman ya da sistem çöktüğünde kapıların kilitli kalması ise riskin artmasına neden oluyor.

Üstelik bu konu gündeme ilk defa gelmiş değil. Geçtiğimiz dönemlerde yayımlanan raporlarda son yıllarda yaşanan çarpışma ve yangın vakalarında en az 15 kişinin kapıların açılmaması nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. Tesla tarafından “fütüristik” olarak nitelendirilen bu elektrikli kapı sistemi bu nedenle uzun süredir eleştiri alıyor.

7
Türkiye’de yok satmıştı! Elektrikli otomobil markası için inceleme başlatıldı: İddialar korkutucu

MESELE MODEL 3’TEN DAHA KAPSAMLI

Tesla Model 3’ler hakkındaki bu iddialar kullanıcıları tedirgin ederken, meselenin tek bir model ile sınırlı kalmadığı ifade edildi. Kısa süre önce Model Y araçlarda 12 volt akünün bitmesi nedeniyle çocukların araç içinde mahsur kaldığı yönündeki şikayetlerden dolayı NHTSA, kısa süre önce ayrı bir inceleme başlatmıştı. Tüm bu gelişmeler ışığında olayın tek seferlik bir arızadan çok daha fazlası olduğu düşünülüyor.

İddialar otomobil dünyasında geniş yer kaplarken, Tesla cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.