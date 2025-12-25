Sadettin Saran, adliye çıkışı böyle karşılandı!

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. Serbest kalmasının ardından Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne gelen Saran, burada kendisine kendisine destek için toplanan sarı-lacivertli taraftarlarla selamlaştı ve teşekkür etti. Fenerbahçeli taraftarlar, Başkan Sadettin Saran'ı adliyede de yalnız bırakmamıştı.