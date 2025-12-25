Altın fiyatlarında rekor sonrası düşüş! Gram altın geriledi: İşte 25 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Günlerdir yükselişini sürdüren altın fiyatları 25 Aralık Perşembe gününü düşüşle açtı. 6 bin TL'yi aşarak rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yaşanan geri vitesle kısa bir soluklanma dönemine girdi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 25 Aralık Perşembe 2025 altın fiyatları...
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.000,00₺
Çeyrek Altın Satış:10.262,00₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 19.982,00₺
Yarım Altın Satış: 20.518,00₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış:40.057,11₺
Tam Altın Satış: 40.855,32₺
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.165,53₺
Gram Altın Satış: 6.166,25₺
GÜMÜŞ NE KADAR
Gümüş Alış: 98,84₺
Gümüş Satış:99,05₺