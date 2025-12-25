Altın fiyatlarında rekor sonrası düşüş! Gram altın geriledi: İşte 25 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

Günlerdir yükselişini sürdüren altın fiyatları 25 Aralık Perşembe gününü düşüşle açtı. 6 bin TL'yi aşarak rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları yaşanan geri vitesle kısa bir soluklanma dönemine girdi. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 25 Aralık Perşembe 2025 altın fiyatları...