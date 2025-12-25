Menü Kapat
13°
 | Berrak Arıcan Baş

Paraları evde sakladığı yer yüzünden banka kasasında binlerce lira alev aldı!

Bulgaristan'ın Gorna Oryahovitsa şehrinde banka şubesinde bulunan kasaya konulan paralar alev aldı. Sebebi ise paraları bankaya yatıran kişinin itirafıyla ortaya çıktı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 10:10
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 10:10

son zamanlarda para birimi değişikliğiyle meşgul. 1 Ocak itibarıyla levadan avroya geçecek olan ülkede bir telaş var. Para birimi değişikliği nedeniyle yaşlı bir vatandaş da yaklaşık 4 bin leva yani 2 bin avro gibi bir parayı bankaya yatırmak istedi.

PARALAR KASADA YANDI

görevlileri parayı teslim alıp kasaya koyduğunda ise binlerce lira bir anda alev almaya başladı. Olayda, kasada bulunan yaklaşık 200 bin leva (100 bin avro) tutarındaki paranın 30 bin levalık kısmı yangında kullanılamaz hale geldi.

, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken, zarar gören paranın sigorta kapsamında olduğu ifade edildi.

YANGIN NEDEN ÇIKTI?

Yangının çıkış sebebi ise yaşlı vatandaşın itirafıyla açıklığa kavuştu. Parayı bankaya teslim etmeden önce naftalinle korunan kıyafetlerin arasında dolapta sakladığı bu yüzden paraların kasada tutuştuğu ortaya çıktı.

