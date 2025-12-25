Bir anda gözden kayboldu ve pirana saldırısında hayatını kaybetti

Brezilya'nın Amazonas eyaletinde bulunan Coari şehrinde Vitoria ailesi faciayı yaşadı. Henüz 2 yaşındaki kızları Clara Vitoria isimli küçük çocuk, ailesinin yaşadığı nehir üzerinde bulunan yüzen yapıdan dışarı çıktı ve kayıplara karıştı.

SUDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

Ailenin gözetiminde olmadığı sırada evden çıkmasıyla korkuluk ya da çit olmayan su kenarından nehre düşen küçük kız pirana saldırısına uğradı. Aile, kızlarının nerede olduğunu aramaya başladığında ise artık her şey için çok geçti.

Anne ve baba kızlarının suya düşmüş olabileceğini anlayarak suya girdiler ve 5 dakikalık aramanın ardından Clara sudan cansız olarak çıkarıldı.

BOYUN BÖLGESİNDE AĞIR YARALAR

Dailymail'in haberine göre yetkililer, büyük bölümünü küçük çocuğun boyun bölgesinde olan yaraların pirana saldırısı sonucu oluştuğunu açıkladı. Küçük kızın düştüğü noktanın ise yapılması planlanan bir duş alanı için boş bırakıldığı öğrenildi.

Clara Vitoria'nın cansız bedeni, adli tıp incelemesi yapılmak üzere Adli Tıp Enstitüsü'ne götürülürken, olayla ilgili polis soruşturması başlatıldı.