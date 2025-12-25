Menü Kapat
Bir anda gözden kayboldu ve pirana saldırısında hayatını kaybetti

Brezilya'nın Amazona eyaletinde korkunç bir olay meydana geldi. 2 yaşındaki kız çocuğu, ebeveynlerinin gözetiminde olmadığı esnada piranaların saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti.

Bir anda gözden kayboldu ve pirana saldırısında hayatını kaybetti
'nın Amazonas eyaletinde bulunan Coari şehrinde Vitoria ailesi faciayı yaşadı. Henüz 2 yaşındaki kızları Clara Vitoria isimli küçük çocuk, ailesinin yaşadığı nehir üzerinde bulunan yüzen yapıdan dışarı çıktı ve kayıplara karıştı.

Bir anda gözden kayboldu ve pirana saldırısında hayatını kaybetti

SUDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKTI

Ailenin gözetiminde olmadığı sırada evden çıkmasıyla korkuluk ya da çit olmayan su kenarından nehre düşen küçük kız pirana saldırısına uğradı. Aile, kızlarının nerede olduğunu aramaya başladığında ise artık her şey için çok geçti.

Bir anda gözden kayboldu ve pirana saldırısında hayatını kaybetti

Anne ve baba kızlarının suya düşmüş olabileceğini anlayarak suya girdiler ve 5 dakikalık aramanın ardından Clara sudan cansız olarak çıkarıldı.

Bir anda gözden kayboldu ve pirana saldırısında hayatını kaybetti

BOYUN BÖLGESİNDE AĞIR YARALAR

Dailymail'in haberine göre yetkililer, büyük bölümünü küçük çocuğun boyun bölgesinde olan yaraların pirana saldırısı sonucu oluştuğunu açıkladı. Küçük kızın düştüğü noktanın ise yapılması planlanan bir duş alanı için boş bırakıldığı öğrenildi.

Clara Vitoria'nın cansız bedeni, adli tıp incelemesi yapılmak üzere Adli Tıp Enstitüsü'ne götürülürken, olayla ilgili polis soruşturması başlatıldı.

