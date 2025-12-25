Hazal Çağlar ve Samet Akaydın evleniyor! Kına gecesinden ilk kareler geldi

Kategoriler
29 yaşındaki oyuncu Hazal Çağlar ile 31 yaşındaki milli futbolcu Samet Akaydın'ın aşkı ilk kez geçtiğimiz aylarda belgelenmişti. Evlenmek için gün sayan Hazal Çağlar ile Samet Akaydın'ın kına gecesinden de ilk kareler geldi.
Samet Akaydın, mutluluk pozlarını paylaştığı sevgilisi Hazal Çağlar'a evlenme teklifinde bulunmuştu. Çağlar, romantik anları Instagram'dan "Evet dedim!" notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Geçtiğimiz ay nişanlanan çift dün akşam ise kına gecesi organizasyonu düzenledi.
Evlilik yolunda ilk adımı atan Hazal Çağlar ile Samet Akaydın, dün akşam ise kına gecesinde doyasıya eğlendi. Hazal Çağlar birbirinden farklı kıyafetlerle törende yer alırken, Samet Akaydın ise elinde davulla geceye katıldı.