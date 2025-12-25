Menü Kapat
 Dilek Ulusan

Hazal Çağlar ve Samet Akaydın evleniyor! Kına gecesinden ilk kareler geldi

Oyuncu Hazal Çağlar ile nişanlısı milli futbolcu Samet Akaydın düğün için gün sayıyor. Dün akşam kına gecesi organize eden çifte, eğlenceli danslarıyla yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
09:46
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
09:48

29 yaşındaki oyuncu Hazal Çağlar ile 31 yaşındaki milli futbolcu 'ın aşkı ilk kez geçtiğimiz aylarda belgelenmişti. Evlenmek için gün sayan Hazal Çağlar ile Samet Akaydın'ın kına gecesinden de ilk kareler geldi.

HAZAL ÇAĞLAR İLE SAMET AKAYDIN'DAN ÇOK KONUŞULACAK KINA ORGANİZASYONU

Samet Akaydın, mutluluk pozlarını paylaştığı sevgilisi Hazal Çağlar'a evlenme teklifinde bulunmuştu. Çağlar, romantik anları Instagram'dan "Evet dedim!" notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Geçtiğimiz ay nişanlanan çift dün akşam ise organizasyonu düzenledi.

Hazal Çağlar ve Samet Akaydın evleniyor! Kına gecesinden ilk kareler geldi

HAZAL ÇAĞLAR İLE SAMET AKAYDIN DANSLARIYLA BEĞENİ TOPLADI

yolunda ilk adımı atan Hazal Çağlar ile Samet Akaydın, dün akşam ise kına gecesinde doyasıya eğlendi. Hazal Çağlar birbirinden farklı kıyafetlerle törende yer alırken, Samet Akaydın ise elinde davulla geceye katıldı.

Hazal Çağlar ve Samet Akaydın evleniyor! Kına gecesinden ilk kareler geldi
