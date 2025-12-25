Hazal Çağlar ve Samet Akaydın evleniyor! Kına gecesinden ilk kareler geldi

29 yaşındaki oyuncu Hazal Çağlar ile 31 yaşındaki milli futbolcu Samet Akaydın'ın aşkı ilk kez geçtiğimiz aylarda belgelenmişti. Evlenmek için gün sayan Hazal Çağlar ile Samet Akaydın'ın kına gecesinden de ilk kareler geldi.

HAZAL ÇAĞLAR İLE SAMET AKAYDIN'DAN ÇOK KONUŞULACAK KINA ORGANİZASYONU

Samet Akaydın, mutluluk pozlarını paylaştığı sevgilisi Hazal Çağlar'a evlenme teklifinde bulunmuştu. Çağlar, romantik anları Instagram'dan "Evet dedim!" notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Geçtiğimiz ay nişanlanan çift dün akşam ise kına gecesi organizasyonu düzenledi.

HAZAL ÇAĞLAR İLE SAMET AKAYDIN DANSLARIYLA BEĞENİ TOPLADI

Evlilik yolunda ilk adımı atan Hazal Çağlar ile Samet Akaydın, dün akşam ise kına gecesinde doyasıya eğlendi. Hazal Çağlar birbirinden farklı kıyafetlerle törende yer alırken, Samet Akaydın ise elinde davulla geceye katıldı.