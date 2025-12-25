Menü Kapat
Hava Durumu
13°
 Berkay Alptekin

Havacılık tarihinde bir ilk! İki pilot da bayılınca uçak kendi kendine indi

ABD'de bir uçağın kabinde basınç kaybı yaşanmasının ardından pilotlar baygınlık geçirdi. Garmin'in Autoland sistemi ilk kez gerçek bir acil durumda devreye girerek uçağın güvenli bir şekilde iniş yapmasını sağladı.

Havacılık tarihinde bir ilk! İki pilot da bayılınca uçak kendi kendine indi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 16:55
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 16:55

Teknoloji şirketi Garmin, Beechcraft Super King Air 200 uçağında sırasında yaşanan acil durum sonrası ilk kez tam otomatik iniş yaptığını duyurdu.

ABD'nin Colorado eyaletinde yer alan Denver şehri yakınında bulunan Rocky Mountain Metropolitan Havalimanı'na iniş gerçekleştiren uçak, pistte başarıyla kendini durdurdu.

Acil durum ekiplerinin paylaştığı görüntülerde uçaktaki iki ikişinin yara almadan çıktığı görüldü. İniş Garmin'in Autoland sistemiyle sorunsuz gerçekleşti.

Şirket bu sistemin yaklaşık 1.700 uçakta kurulu halde olduğunu ve gerçek bir acil durumda baştan sona ilk kez kullanıldığını ifade etti.

Uçağı işleten charter şirketi Buffalo River Aviation, sistemin Aspen kalkışlı bir uçuş sırasında otomatik devreye girdiğini duyurdu.

KABİN BASINCI DÜŞÜNCE DEVREYE GİRDİ

Şirketin CEO'su Chris Townsley, "Kabinde hızlı ve kontrolsüz bir basınç kaybı yaşandı. Pilotlar oksijen maskelerini taktı. Kabin irtifası güvenli sınırları aşınca Autoland tam tasarlandığı gibi otomatik devreye girdi. Pilotlar sistemi devrede bırakma kararı aldı" ifadelerine yer verdi.

Canlı hava trafik kaydında, "pilotun etkisiz kaldı" anonsundan sonra sistemler devreye girdi. Ancak iniş esnasında pilotların bilinci açıktı.

Bölgede bulunan diğer pilotları bir dakikadan kısa sürede pist 30 sağa acil otomatik iniş uyarısıyla bilgilendirdi.

Ekip öngörülemez bir acil durumda eldeki tüm araçları kullanmayı seçti. Amaç değişkenleri azaltmaktı. Townsley "Öncelik yaşam ve güvenli sonuçtu" dedi. Havacılık dairesi olayla ilgili inceleme başlattı.

