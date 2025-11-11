ABD'den Jamaika'ya kasırga yardımı taşıyan küçük uçak düştü! 2 ölü

ABD'nin Florida eyaletinden Melissa Kasırgası'nın vurduğu Karayipler ülkesi Jamaika'ya yardım malzemeleri ulaştırmak üzere havalanan küçük uçağın gölete düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyanın haberlerine göre, uçağın Melissa Kasırgası'ndan etkilenen Jamaika'ya yardım taşımak için Florida'nın Fort Lauderdale şehrinden havalandığı belirtildi.

Uçağın kalkıştan kısa süre sonra gölete düştüğünü aktaran yetkililer, arama kurtarma çalışmaları esnasında ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin kimliklerinin ise henüz tespit edilmediğini ifade etti.

Yetkililer uçaktaki kişi sayısının tam olarak bilinmediğini belirterek, kazanın yaşandığı bölgede bulunanların yaralanmadığını açıkladı.