Bakanlık yeni listeyi açıkladı! Lahmacun harcında olanlar şoke etti!

Tarım ve Orman Bakanlığı yürüttüğü denetimler kapsamında yeni ürün ve markaları da kamuoyuna açıkladı. Yapılan son analizlerde, bazı ürünlerde sağlığı tehlikeye atabilecek nitelikte uygunsuzluklar tespit edildi. Güncellenen listede pek çok temel gıda kaleminin yer alması dikkat çekti.

Sofraya koyulan her ürün masum mu, yoksa etiketin arkasında bambaşka bir içerik mi var? Tarım ve Orman Bakanlığı’nın son denetimleri, mutfakların vazgeçilmezi birçok üründe ciddi ihlalleri ortaya çıkardı.

Son yapılan testlerde; baharatta gıdada kullanımına izin verilmeyen boya, dana köftede kanatlı eti, lahmacunda sakatat ve pekmezde şeker ilavesi kullanımı tespit edildi.