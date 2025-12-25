Arda Güler'in kayıp ikizi bulundu! Herkes yapay zeka sandı

Dünyaca ünlü futbolcu Arda Güler, son olarak başarısıyla değil, kendisine benzeyen genç kız sayesinde gündem oldu. Arda Güler'e ikizi kadar benzeyen sosyal medya kullanıcısı yapay zeka diyenlere de cevap verdi.

ARDA GÜLER'İN İKİZİ OLSA BU KADAR BENZER

Sosyal medyada paylaştığı her fotoğrafının altına "Arda Güler'e benziyorsun" yorumları alan genç kız, sosyal medyada yapay zekayla oluşturulmuş iddialarını da yalanladı.

Sosyal medya hesabından cevap veren kullanıcı, "Öncelikle Ai değilim. Bu benzerliği çok daha önceden yakın çevrem keşfetmişti. Sizler de instagram sayesinde bu keşife ortak oldunuz. İlginiz için teşekkür ederim" dedi.

Daha sonra durumla dalga geçen genç kız, "Hayır Fenerbahçe'ye geri dönmeyeceğim. Real Madrid'te her şey yolunda merak etmeyin. En yakın zamanda mbappeyle görüşüp artık ona pas atmayacağımı söyleyeceğim" dedi.