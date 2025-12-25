Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Arda Güler'in kayıp ikizi bulundu! Herkes yapay zeka sandı

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'e benzerliğiyle dikkat çeken sosyal medya kullanıcısı görenler gözlerine inanamadı. Arda Güler'e ikizi kadar benzeyen kullanıcısı "yapay zeka değilim" diyerek ise çıkan iddiaları da yalanladı.

Arda Güler'in kayıp ikizi bulundu! Herkes yapay zeka sandı
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 16:09

Dünyaca ünlü futbolcu , son olarak başarısıyla değil, kendisine benzeyen genç kız sayesinde gündem oldu. Arda Güler'e ikizi kadar benzeyen kullanıcısı diyenlere de cevap verdi.

ARDA GÜLER'İN İKİZİ OLSA BU KADAR BENZER

Sosyal medyada paylaştığı her fotoğrafının altına "Arda Güler'e benziyorsun" yorumları alan genç kız, sosyal medyada yapay zekayla oluşturulmuş iddialarını da yalanladı.

Arda Güler'in kayıp ikizi bulundu! Herkes yapay zeka sandı

Sosyal medya hesabından cevap veren kullanıcı, "Öncelikle Ai değilim. Bu benzerliği çok daha önceden yakın çevrem keşfetmişti. Sizler de instagram sayesinde bu keşife ortak oldunuz. İlginiz için teşekkür ederim" dedi.

Arda Güler'in kayıp ikizi bulundu! Herkes yapay zeka sandı

Daha sonra durumla dalga geçen genç kız, "Hayır 'ye geri dönmeyeceğim. 'te her şey yolunda merak etmeyin. En yakın zamanda mbappeyle görüşüp artık ona pas atmayacağımı söyleyeceğim" dedi.

Arda Güler'in kayıp ikizi bulundu! Herkes yapay zeka sandı
