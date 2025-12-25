PlayStation Plus, 2025 yılında 235 bin TL'lik ücretsiz oyun verdi

Oyun severler arasında sıkça tartışılan "Xbox Game Pass mi yoksa PS Plus mı?" sorusu, 2025 yılı istatistiklerinin netleşmesiyle birlikte alevlendi. Her iki platform da kendi ekosistemlerine özgü avantajlar sunarken, ortaya çıkan veriler rekabetin boyutunu gözler önüne serdi.

Microsoft'un amiral gemisi Game Pass, PC ve Xbox platformlarındaki yaygınlığıyla bilinirken, Sony'nin servisi özel oyunlarıyla fark yapmaya çalışıyor. 2025'te Game Pass, kütüphanesine eklediği tam 300 oyunla sayısal anlamda rakiplerine adeta gövde gösterisi yaptı.

PS PLUS 235 BİN TL'LİK OYUN HEDİYE ETTİ

Ancak Japon teknoloji devi Sony, yıl boyunca yaklaşık 160 oyunu servise dahil etmesine rağmen söz konusu yapımların toplam perakende değeri 5 bin 500 dolar (yaklaşık 235 bin TL) seviyelerine ulaştı.

Sony; Essential, Extra ve Premium katmanlarında toplam 163 oyun sunarak ortalama 34 dolarlık bir oyun değeri yakaladı. Veriler incelendiğinde, en yüksek fiyat/performans oranını temel paket olan Essential katmanının sağladığı anlaşılıyor.

PlayStation Plus, 2024 yılına kıyasla daha az sayıda oyun vermiş olsa da, sunulan içeriklerin kalitesindeki artış dikkatlerden kaçmadı. Özellikle Essential katmanında verilen oyunların büyük bir kısmı, geçmiş yıllara oranla çok daha yüksek maliyetli PS5 yapımlarından oluştu.

Yıl içerisinde Dragon Age: The Veilguard, Dead Island 2, Lies of P, Alan Wake 2 ve The Outlast Trials gibi ses getiren yapımlar Essential abonelerine sunuldu. Bahsi geçen oyunlar, servisin değerini önemli ölçüde yukarı taşıdı.