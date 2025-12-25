Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

PlayStation Plus, 2025 yılında 235 bin TL'lik ücretsiz oyun verdi

Xbox Game Pass 2025 yılında 300 oyun sunarken, PS Plus yaklaşık 160 oyun vermesine rağmen 5 bin 500 dolarlık (yaklaşık 235 bin TL) toplam değeriyle dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 17:06

Oyun severler arasında sıkça tartışılan " mi yoksa mı?" sorusu, 2025 yılı istatistiklerinin netleşmesiyle birlikte alevlendi. Her iki platform da kendi ekosistemlerine özgü avantajlar sunarken, ortaya çıkan veriler rekabetin boyutunu gözler önüne serdi.

Microsoft'un amiral gemisi Game Pass, PC ve platformlarındaki yaygınlığıyla bilinirken, Sony'nin servisi özel oyunlarıyla fark yapmaya çalışıyor. 2025'te Game Pass, kütüphanesine eklediği tam 300 oyunla sayısal anlamda rakiplerine adeta gövde gösterisi yaptı.

PlayStation Plus, 2025 yılında 235 bin TL'lik ücretsiz oyun verdi

PS PLUS 235 BİN TL'LİK OYUN HEDİYE ETTİ

Ancak Japon teknoloji devi Sony, yıl boyunca yaklaşık 160 oyunu servise dahil etmesine rağmen söz konusu yapımların toplam perakende değeri 5 bin 500 dolar (yaklaşık 235 bin TL) seviyelerine ulaştı.

Sony; Essential, Extra ve Premium katmanlarında toplam 163 oyun sunarak ortalama 34 dolarlık bir oyun değeri yakaladı. Veriler incelendiğinde, en yüksek fiyat/performans oranını temel paket olan Essential katmanının sağladığı anlaşılıyor.

PlayStation Plus, 2025 yılında 235 bin TL'lik ücretsiz oyun verdi

Plus, 2024 yılına kıyasla daha az sayıda oyun vermiş olsa da, sunulan içeriklerin kalitesindeki artış dikkatlerden kaçmadı. Özellikle Essential katmanında verilen oyunların büyük bir kısmı, geçmiş yıllara oranla çok daha yüksek maliyetli PS5 yapımlarından oluştu.

Yıl içerisinde Dragon Age: The Veilguard, Dead Island 2, Lies of P, Alan Wake 2 ve The Outlast Trials gibi ses getiren yapımlar Essential abonelerine sunuldu. Bahsi geçen oyunlar, servisin değerini önemli ölçüde yukarı taşıdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD’den ilginç Xiaomi ve DeepSeek iddiası
Nvidia’dan 20 milyar dolarlık iddia
ETİKETLER
#xbox game pass
#playstation
#xbox
#PS Plus
#Oyun Abonelikleri
#Oyun Rekabeti
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.