ABD’den ilginç Xiaomi ve DeepSeek iddiası

Bu listeye eklenmek doğrudan bir yaptırım anlamına gelmiyor. Ancak Pentagon ve diğer ABD devlet kurumlarıyla çalışan şirketler için ciddi bir uyarı niteliği taşıyor. Açıkçası, bu durum ABD ordusunun söz konusu firmalara nasıl yaklaştığını net biçimde ortaya koyuyor. Daha önce listeye giren bazı Çinli şirketlerin bu karara karşı ABD’de dava açtığı da bilinen bir detay.