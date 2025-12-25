Menü Kapat
1
ABD'den ilginç Xiaomi ve DeepSeek iddiası

ABD’li Cumhuriyetçi vekiller, DeepSeek, Xiaomi, BOE ve Unitree’nin Çin ordusuna destek verdiği iddiasıyla Pentagon’a çağrı yaptı. Şirketlerin, “Çin ordusuyla bağlantılı firmalar” listesine eklenmesi istendi.

2
ABD’den ilginç Xiaomi ve DeepSeek iddiası

ABD’de dokuz Cumhuriyetçi Kongre üyesi, Çin merkezli bazı büyük teknoloji şirketlerine yönelik dikkat çekici bir adım attı. Vekiller, yapay zekâ şirketi DeepSeek, akıllı telefon üreticisi Xiaomi, ekran üreticisi BOE Technology Group ve robotik şirketi Unitree Robotics’in Çin ordusuna destek verdiği iddiasıyla Pentagon’a başvurdu. Şirketlerin, Çin ordusuyla bağlantılı firmaların yer aldığı “Section 1260H” listesine eklenmesi talep edildi.

3
ABD’den ilginç Xiaomi ve DeepSeek iddiası

MEKTUP PENTAGON’A GİTTİ

Söz konusu çağrı, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşık 1 trilyon dolarlık zorunlu askerî harcama paketini yasalaştırmasının hemen ardından gündeme geldi. Cumhuriyetçi vekillerin kaleme aldığı mektup, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’e gönderildi. Mektupta, adı geçen dört şirketin yanı sıra başka Çinli teknoloji ve biyoteknoloji firmalarının da yakından incelenmesi gerektiği vurgulandı.

4
ABD’den ilginç Xiaomi ve DeepSeek iddiası

LİSTE NE ANLAMA GELİYOR?

“Section 1260H” listesi, Çin ordusuyla bağlantılı olduğu öne sürülen şirketleri kapsıyor. Listede hâlihazırda Tencent Holdings gibi Çin’in en büyük teknoloji şirketlerinden biri ile elektrikli araç bataryalarında küresel ölçekte önemli bir oyuncu olan CATL bulunuyor.

5
ABD’den ilginç Xiaomi ve DeepSeek iddiası

Bu listeye eklenmek doğrudan bir yaptırım anlamına gelmiyor. Ancak Pentagon ve diğer ABD devlet kurumlarıyla çalışan şirketler için ciddi bir uyarı niteliği taşıyor. Açıkçası, bu durum ABD ordusunun söz konusu firmalara nasıl yaklaştığını net biçimde ortaya koyuyor. Daha önce listeye giren bazı Çinli şirketlerin bu karara karşı ABD’de dava açtığı da bilinen bir detay.

6
ABD’den ilginç Xiaomi ve DeepSeek iddiası

XİAOMİ’DEN NET YALANLAMA

İddialara ilk güçlü cevap Xiaomi cephesinden geldi. Şirket, Çin ordusuyla herhangi bir bağının bulunmadığını vurguladı. Yapılan açıklamada, “Xiaomi bir askeri şirket değildir. Herhangi bir Çinli askeri kuruluşla bağlantımız yok. Biz, her zaman tüketici ürünleri şirketi olduk ve olmaya devam edeceğiz. Ürün ve hizmetlerimiz yalnızca sivil ve ticari amaçlara yöneliktir” ifadeleri kullanıldı.

7
ABD’den ilginç Xiaomi ve DeepSeek iddiası

DEEPSEEK VE BOE TARTIŞMANIN MERKEZİNDE

Öte yandan, haziran ayında yayımlanan bir haberde DeepSeek’in Çin ordusuna destek verdiği ve ABD’nin ihracat kontrollerini aşmayı başardığı öne sürülmüştü. BOE Technology Group ise hâlihazırda Apple’ın iPhone modelleri için ekran tedarik eden şirketler arasında yer alıyor. ABD’li yasa yapıcılar, BOE dâhil bazı Çinli ekran üreticilerinin 2030 yılına kadar Pentagon’un tedarik zincirinden tamamen çıkarılmasını istiyor.

