Morgan Stanley’den 2026 uyarısı: Üç sürpriz riske dikkat

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Morgan Stanley, 2026’ya dair genel iyimserliğe rağmen piyasaların dengesini bozabilecek üç kritik senaryoya dikkat çekti. Bankaya göre bu başlıklar, yatırımcılar için beklenmedik baskılar yapabilir.
Küresel piyasalarda 2026’ya yönelik tablo genel olarak olumlu okunuyor. Hisse senetleri cephesinde beklentiler güçlü, risk iştahı şimdilik yerinde. Ancak Morgan Stanley stratejistleri, bu iyimserliğin tek başına yeterli olmayabileceği görüşünde. Banka, piyasaların seyrini hızla değiştirebilecek üç olası sürpriz senaryoya dikkat çekiyor.
Morgan Stanley’e göre ABD ekonomisinde, enflasyonu aşağı çekerken istihdam oluşturmayan bir verimlilik artışı yaşanabilir. Stratejist Matthew Hornbach, bu senaryoda iş gücü piyasasındaki zayıflığın ücret ve fiyat artışlarını sınırlayacağını, buna karşın artan verimliliğin büyümeyi ayakta tutabileceğini vurguluyor. Böyle bir dengede çekirdek enflasyonun yüzde 2’nin altına inmesi ihtimali gündeme geliyor.
Hornbach’a göre bu tablo, Fed’e faizleri daha destekleyici seviyelere indirme alanı açabilir. Üstelik bu süreç, yatırımcıların politika kaynaklı yeni bir enflasyon dalgası endişesi yaşamadan ilerleyebilir. Aynı zamanda ABD’de giderek büyüyen bütçe açıklarına dair kaygıların da bir miktar hafiflemesi mümkün.
Veriler de bu ihtimali tamamen dışlamıyor. ABD Çalışma Bakanlığı’na göre tarım dışı sektörlerde saatlik üretim ikinci çeyrekte yıllık yüzde 3,3 artış gösterdi. Bir önceki çeyrekte bu kalemde yıllık yüzde 1,8’lik düşüş yaşanmıştı. Piyasalar ise Fed’in resmi projeksiyonlarından daha hızlı bir gevşemeyi fiyatlıyor. Fed yetkilileri 2026 için tek faiz indirimi öngörürken, CME FedWatch verileri yıl sonunda faizlerin daha düşük olma ihtimalini yüzde 72 olarak gösteriyor.
Normal şartlarda hisse senetleriyle tahviller ters yönlü hareket eder. Riskten kaçış dönemlerinde tahvillere yönelim artar. Ancak 2025’te bu klasik ilişki bozuldu ve iki varlık sınıfı birlikte yükseldi. Morgan Stanley’e göre bunun temel nedeni, zayıf ekonomik verilerin Fed’in faiz indireceği beklentisini güçlendirmesiyle oluşan “kötü haber iyidir” algısıydı.
Stratejistler, enflasyonun 2026’da Fed hedeflerine yaklaşması halinde bu dengenin yeniden değişebileceğini düşünüyor. Bankanın stratejistleri Martin Tobias ve Eli Carter, enflasyon beklentileri hedef seviyelere indiğinde ya da bunun altına düşme riski oluştuğunda, “kötü haber kötüdür” dönemine geri dönüş yaşanabileceğini belirtiyor. Bu senaryoda ABD tahvilleri, pandemi öncesinde olduğu gibi portföylerde dengeleyici ve koruyucu rolünü yeniden üstlenebilir.
Morgan Stanley’in üçüncü risk başlığı ise emtia ve enerji piyasalarına dair. 2025’te güçlü bir performans sergileyen bu cephede, 2026’da da benzer hatta daha sert hareketler görülebilir. Stratejistlere göre Fed faiz indirimlerine devam ederken diğer merkez bankalarının sıkı duruşunu koruması, doların cazibesini azaltarak değer kaybına yol açabilir.
Zayıflayan dolar, Çin başta olmak üzere emtia talebini destekleyebilir. Nadir toprak elementleri ve değerli metallerde kilit bir aktör olan Çin’de toparlanma ihtimali, enerji tarafında da etkisini gösterebilir. Zira Çin, dünyanın en büyük enerji tüketicileri arasında yer alıyor.
Banka, zayıf dolar ve Çin kaynaklı güçlü talep hikâyesinin, benzin dâhil enerji fiyatlarını yeni zirvelere taşıyabileceğine dikkat çekiyor. Analistlere göre sıkı arz koşulları, yapay zekâ temalı yatırımların talebi artırması ve güvenli liman arayışının güçlenmesi, 2026’yı emtia ve enerji piyasaları açısından destekleyici bir yıla dönüştürebilir.