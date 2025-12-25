Morgan Stanley’den 2026 uyarısı: Üç sürpriz riske dikkat

İSTİHDAM OLMADAN GELEN VERİMLİLİK SIÇRAMASI

Morgan Stanley’e göre ABD ekonomisinde, enflasyonu aşağı çekerken istihdam oluşturmayan bir verimlilik artışı yaşanabilir. Stratejist Matthew Hornbach, bu senaryoda iş gücü piyasasındaki zayıflığın ücret ve fiyat artışlarını sınırlayacağını, buna karşın artan verimliliğin büyümeyi ayakta tutabileceğini vurguluyor. Böyle bir dengede çekirdek enflasyonun yüzde 2’nin altına inmesi ihtimali gündeme geliyor.

Hornbach’a göre bu tablo, Fed’e faizleri daha destekleyici seviyelere indirme alanı açabilir. Üstelik bu süreç, yatırımcıların politika kaynaklı yeni bir enflasyon dalgası endişesi yaşamadan ilerleyebilir. Aynı zamanda ABD’de giderek büyüyen bütçe açıklarına dair kaygıların da bir miktar hafiflemesi mümkün.

Veriler de bu ihtimali tamamen dışlamıyor. ABD Çalışma Bakanlığı’na göre tarım dışı sektörlerde saatlik üretim ikinci çeyrekte yıllık yüzde 3,3 artış gösterdi. Bir önceki çeyrekte bu kalemde yıllık yüzde 1,8’lik düşüş yaşanmıştı. Piyasalar ise Fed’in resmi projeksiyonlarından daha hızlı bir gevşemeyi fiyatlıyor. Fed yetkilileri 2026 için tek faiz indirimi öngörürken, CME FedWatch verileri yıl sonunda faizlerin daha düşük olma ihtimalini yüzde 72 olarak gösteriyor.