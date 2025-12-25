Menü Kapat
13°
Eğitim
Avatar
Editor
 Fuat İğci

AGS 10 bin öğretmen ataması duyurusu ve branş dağılımı 2025 açıklandı mı? AGS öğretmen ataması kontenjanları artırılacak mı?

MEB AGS 10 bin öğretmen ataması için gözler Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne çevrildi. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Akademiye Giriş Sınavı’na 400 binden fazla aday başvuru yaparken adaylar, tercih takvimine odaklandı. AGS branş dağımıyla birlikte öğretmen branşlarına ayrılan toplam kontenjan belli olacak. TBMM Genel Kurulu’nda MEB’in yeni bütçesi belirlenirken sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından kontenjan artırımı olup olmayacağı tartışılıyor. Bakanlık tarafından bu yıl KPSS puanıyla 15 bin öğretmen ataması yapıldı. AGS öğretmen ataması branş dağılımı ve kontenjanları duyuruyla belli olacak. Peki AGS 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş dağılımı açıklandı mı? İşte, AGS öğretmen atamalarında son durum…

AGS 10 bin öğretmen ataması duyurusu ve branş dağılımı 2025 açıklandı mı? AGS öğretmen ataması kontenjanları artırılacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 16:08
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 16:08

AGS öğretmen atamalarıyla ilgili beklenen açıklama Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı’dan geldi. Bakanlık, illerde ve ilçelerdeki öğretmen ihtiyacına göre öğretmen atamalarını gerçekleştiriyor. AGS öğretmen atamalarına göre yüksek kontenjan ayrılan şehirlerde eğitimler verilecek. Akademiye yoğun katılım olması beklenirken daha önce yapılan açıklamada Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Trabzon, Muğla, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Şanlıurfa gibi illerde akademi olacağı bilgisi paylaşılmıştı. Geçtiğimiz günlerde öğretmenlikte formasyon kaldırıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan karara göre Milli Eğitim Akademisi tarafından verilen hazırlık eğitimine alınacaklarda da pedagojik formasyonla ilgili şartlar aranmayacak. Peki AGS 10 bin öğretmen ataması 2025 açıklandı mı? İşte, AGS öğretmen atamalarına ilişkin gelişmeler…

AGS ÖĞRETMEN ATAMASI DUYURUSU BEKLENİYOR

AGS 10 bin öğretmen ataması duyurusu, Personel Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sayfası olan personel..gov.tr adresinden yayımlanacak. Kılavuzda tercih başvurusu, atamalara ilişkin detaylar, eğitimlerin başlayacağı tarih ve diğer bilgiler yer alacak. Milli Eğitim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı yaptığı açıklamada “Çok yakında hangi branştan kaç öğretmenimizin Akademi’ye alınacağı açıklanacak.” ifadelerini kullandı. Branş dağılımı belli olduktan sonra hangi şehirde eğitim verileceği duyurulacak.

AGS 10 bin öğretmen ataması duyurusu ve branş dağılımı 2025 açıklandı mı? AGS öğretmen ataması kontenjanları artırılacak mı?

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİ’NDE FORMASYON KALDIRDI

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik mesleğine girişte uygulanan pedagojik formasyon şartını kaldırdı. Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan kararda yer alan ifadede Milli Eğitim Akademisi tarafından verilen hazırlık eğitimine alınacaklarda pedagojik formasyon ile ilgili şart aranmayacağı bilgisi verildi.

Yeni hayata geçirilen Milli Eğitim Akademisi’nde pedagojik formasyon yerine, hazırlık eğitimi uygulanacak. Eğitimlerde adaylara sınıf yönetimi, ölçme değerlendirme, öğretim yöntemleri ve mesleki uygulama becerileri kazandırılması hedefliyor.

AGS 10 bin öğretmen ataması duyurusu ve branş dağılımı 2025 açıklandı mı? AGS öğretmen ataması kontenjanları artırılacak mı?

AKADEMİYE EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ÖĞRETMEN ALIMI YAPILACAK?

AGS öğretmen atamaları branş dağılımı da yayınlanacak duyuruyla belli olacak. MEB öğretmen atamalarında ihtiyaca yönelik branş dağılımı gerçekleştiriyor. Kasım ayında yapılan 15 bin öğretmen atamasında en fazla branş dağılımı sınıf öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, ingilizce-türkçe öğretmenliği ve din kültürü öğretmenliğine ayrılmıştı. AGS öğretmen ataması branş dağılımı kontenjana göre şekillenecek. En fazla öğretmen alımının geçtiğimiz atamalarda olduğu gibi belirlenen branşlarda olması bekleniyor.

AGS ÖĞRETMEN ATAMASI KONTENJANI ARTIRILACAK MI?

Sosyal medyada ve bazı kaynaksız haber sitelerinde öğretmen atamalarında kontenjanın artırılacağı yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılında yapılacak atamalar için 25 bin konten ayırmıştı. Bu kontenjanın 15 bini KPSS puanıyla yapılan atamalara ayrıldı. 10 bin kontenjan ise akademiye ayrıldı. Konuyla ilgili Bakanlıktan veya herhangi bir resmi yetkiliden kontenjanların artırılacağına yönelik bir açıklama bulunmuyor.

#meb
#milli eğitim akademisi
#branş dağılımı
#Ags Öğretmen Ataması
#Pedagojik Formasyon
#Öğretmenlik Atamaları
#Eğitim
