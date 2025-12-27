Orman yolunda korkunç olay! Aracın yan tarafına bakan ekipler dehşete kapıldı

Çamlık Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekipler, orman yolunda park halinde bir araç olduğunu fark etti. Aracı şüpheli bulan ekipler inceleme yapmak istediğinde korkunç bir manzara ile karşılaştı. Aracın sağ tarafına bakan ekipler 20 yaşındaki B.A.'nın kanlar içindeki cesediyle karşılaştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı çalışma yapıldı. İncelemelerin ardından şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.