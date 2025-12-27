Menü Kapat
14 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 112 organizatör tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 156 şüpheli göçmen kaçakçısının yakalandığını duyurdu.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.12.2025
saat ikonu 08:32
|
GÜNCELLEME:
27.12.2025
saat ikonu 08:32

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklamada göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonların detaylarını paylaştı. Edirne, Muğla, Aydın, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Mersin, Van, Şanlıurfa, Erzurum, Hatay ve Gaziantep olmak üzere 14 ilde düzenlenen operasyonlarda 156 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Şüphelilerden 112’si tutuklanırken 44’ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Ayrıca yapılan operasyonlar sonucu 120 adet araç ile 13 adet bot ele geçirildi.

"GÜÇLÜ VE CAYDIRICI MEKANİZMALAR İŞLETİLMEKTE"

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda göç yönetimine dikkati çekerek, "Göç yönetiminin güvenlik boyutunu; insan ticareti, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanlarında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda sınır güvenliği, üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak güçlendirilmekte; yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir" ifadelerine yer verdi.

#Gündem
