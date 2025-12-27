Bolu Dağı geçişi beyaza büründü, beklenen kar başladı

Kategoriler
Bolu'da kar yağışı başladı. D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde beyaz örtü görüldü. Kar yağışı, kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde etkili oldu.
Kara yolları ekipleri, bölgede kar yağışına bağlı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı.
Bölgede görev yapan polis ve jandarma ekipleri ise sürücüleri dikkatli seyretmeleri, hız yapmamaları ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.