Tahliye sevinci katliama döndü! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Demirci-Selendi kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner Kapucu yönetimindeki 64 AU 105 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa D.'nin kullandığı 06 EUV 371 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, 64 AU 105 plakalı otomobilin sürücüsü 24 yaşındakİ Soner Kapucu ile araçta bulunan 62 yaşındaki Mehmet Kapucu olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 8 yaşındaki Mehmet Kapucu ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Demirci Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARALANAN DİĞER SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Mustafa D., Demirci Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

TAHLİYE OLAN YAKINLARINI KARŞILAMAK İÇİN YOLA ÇIKTIKLARI ÖĞRENİLDİ

Öte yandan Kapucu ailesinin, Demirci Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliye edilen yakınlarını almaya gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.