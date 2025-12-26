Ankara'da kahreden kaza! 3 aylık bebekleriyle ölüme gittiler

Kaza, Ankara-Beypazarı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahir Çanak idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak 10 metre yükseklikten aşağı yuvarlandı.

AİLE FECİ KAZADA YOK OLDU!

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan 27 yaşındaki Mahir Çanak ile 25 yaşındaki eşi Zeynep Çanak ve 3 aylık oğullarının hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.