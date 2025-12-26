Menü Kapat
Dünya
 Nalan Güler Güven

Rusya'ya İslami banka geliyor! Kararda tek gerekçe etkili oldu

Rusya, Müslüman nüfusun artışıyla birlikte İslami bankacılık çalışmalarına hız verdi. Anatoliy Aksakov, Arap ülkeleriyle görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Rusya'ya İslami banka geliyor! Kararda tek gerekçe etkili oldu
26.12.2025
26.12.2025
Aksakov, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Rusya'daki iş dünyası ve Müslüman temsilcilerle İslami banka kurulmasını istişare ettiklerini anlatan Aksakov, "Rusya'da bir İslami banka kurmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Böyle bir banka kurmak için Arap ülkeleriyle de görüşüyoruz." dedi.

Rusya'ya İslami banka geliyor! Kararda tek gerekçe etkili oldu

2033'TE TOPLAM NÜFUSUN YÜZDE 30'UNU MÜSLÜMANLAR OLUŞTURUCAK

Rusya'da Müslümanların toplam nüfusa oranının 2033'e kadar yüzde 30'a yükselmesi beklenirken, İslami bankacılık da popülerlik kazanıyor. Rusya'nın Tataristan, Çeçenistan ve Dağıstan gibi bazı bölgelerinde katılım bankacılığına yönelik deneysel işlemler 1 Eylül 2023'te başlamıştı.

