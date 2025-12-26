Android telefonların pilini gizlice bitiren suçlu ortaya çıktı! Tek başına yüzde 13 şarj tüketiyor

Günlük hayatın en büyük stres kaynaklarından biri haline gelen pil kaygısı, sosyal medya uygulamalarının yoğun kullanımıyla giderek artıyor. TikTok, Instagram Reels ve YouTube gibi platformlar genellikle "batarya düşmanı" olarak görülse de, arka planda sessiz sedasız çalışan başka bir uygulama daha var.

Android işletim sisteminin varsayılan tarayıcısı olarak gelen ve milyonlarca kişi tarafından kullanılan Google Chrome, kullanıcılar fark etmeden cihazın enerjisini sömürebiliyor. Uygulama kapalıyken dahi çalışmaya devam eden tarayıcı, pil ömrü üzerinde sanıldığından çok daha büyük bir etkiye sahip.

SlashGear'ın haberine göre, Google Chrome uygulamasının bazı özellikleri, kullanıcılara faydadan çok zarar getirebilecek bir boyuta ulaşmış durumda.

ARKA PLAN İŞLEMLERİ PİLİ BİTİRİYOR

Chrome'un yüksek enerji tüketiminin temel sebebi, arka planda yürüttüğü işlemlerden kaynaklanıyor. Her bir işlem, internete bağlanma, Google'ın sunucularıyla iletişim kurma ve veri transferi yapma gereksinimi duyuyor. Gün içine yayılan ufak veri alışverişleri toplandığında ise ortaya ciddi bir şarj kaybı çıkıyor.

Öyle ki bazı kullanıcı raporlarına göre Chrome, 24 saatlik bir dilimde pilin yüzde 13'ünü tek başına tüketebiliyor. Tarayıcı, sayfaları daha hızlı yüklemek ve arama sonuçlarını anında getirmek adına çeşitli işlemleri gerçekleştiriyor. Fakat şarj sürenizi uzatmak istiyorsanız, bu özelliklerin bir kısmından feragat etmeniz gerek.

PİL ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Chrome'un veri kullanımını dizginlemenin en basit yolu, arka plan verilerini kısıtlamaktan geçiyor. Kullanıcılar, uygulama simgesine basılı tutup "Uygulama Bilgileri" ve ardından "Veri Kullanımı" bölümüne giderek arka plan veri kullanımını kapatabilir. Daha detaylı bir çözüm arayanlar için ise uygulama içi ayarlarda aşağıdaki değişikliklerin yapılması öneriliyor:

Sayfa ön yüklemesini kapatın: "Gizlilik ve Güvenlik" menüsü altındaki "Sayfaları önceden yükle" seçeneğinin devre dışı bırakılması, tarayıcının ziyaret edilmemiş siteleri hafızaya almasını ve gereksiz veri harcamasını engelliyor.

Arama önerilerini devre dışı bırakın: Adres çubuğuna yazarken çıkan "Arama önerilerini iyileştir" özelliği, Google servisleri üzerinden kapatılabiliyor.

Senkronizasyonu durdurun: Cihazlar arası geçmiş, yer imi ve şifre eşitlemesini sağlayan senkronizasyon özelliği, pil tüketimini artıran faktörlerin başında geliyor. Ayarlar menüsünden hesap ismine tıklayarak senkronizasyonun kapatılması pil ömrüne olumlu katkı sağlıyor.