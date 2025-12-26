Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İffet Saraçoğulları’ndan zamanın ötesinde bir sanat deneyimi

Sanatçı İffet Saraçoğulları, Art in White Gallery by IAAF kapsamında düzenlenen yeni seçkisiyle İstanbul’da sanat dünyasını ağırladı. 2025 yılının son sergilerinden biri olan etkinlikte, epoksi ve doğal malzemelerin harmanlandığı eserler ön plana çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İffet Saraçoğulları’ndan zamanın ötesinde bir sanat deneyimi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 19:04
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 19:04

Sanatçı İffet Saraçoğulları, 24–28 Aralık 2025 tarihleri arasında Art in White Gallery by IAAF kapsamında, Kemer Country Club Göktürk’te izleyiciyle buluşan “Zamanın Ötesinde” başlıklı seçkisiyle, çağdaş soyut ve mix-media pratiğine odaklanan bir sunum gerçekleştirdi.

İffet Saraçoğulları’ndan zamanın ötesinde bir sanat deneyimi

ZAMANI HİSSETMEK

Sergi, zamanı ölçülen bir kavram olarak değil; katmanlar, dokular ve ışık aracılığıyla hissedilen bir deneyim olarak ele alan yaklaşımıyla öne çıktı. Saraçoğulları’nın epoksi, pigment ve doğal malzemeleri bir araya getirdiği çalışmaları, izleyiciyi belirli bir anlatıya yönlendirmekten çok, kişisel bir iç okuma alanı açmayı amaçladı.

İffet Saraçoğulları’ndan zamanın ötesinde bir sanat deneyimi

“Zamanın Ötesinde” seçkisinde yer alan eserler; başlangıç ve son fikrinden uzak, süreklilik hissi taşıyan yüzey yapılarıyla dikkat çekti. Katmanlar arasında değişen ışık etkileri ve organik dokular, her bakışta farklı bir detayın öne çıkmasına imkân tanıdı. Sergi boyunca izleyiciler, eserlerle birebir ve sakin bir temas kurma fırsatı buldu.

İffet Saraçoğulları’ndan zamanın ötesinde bir sanat deneyimi

Sanat pratiğini, 20 yılı aşkın reklamcılık ve iletişim kariyerinden gelen stratejik bakış açısıyla şekillendiren Saraçoğulları, görsel anlatım gücünü kavramsal bir bütünlük içinde ele alıyor. Kompozisyon, ritim ve yüzey dengesi, sanatçının çalışmalarında belirleyici unsurlar olarak öne çıkıyor.

İffet Saraçoğulları’ndan zamanın ötesinde bir sanat deneyimi

Sanatçı, daha önce IAAF Sanat Fuarı ve TOÇEV yararına Mandarin Oriental Bosphorus’ta düzenlenen etkinlikte eserlerini sergilemiş; 2025 yılı içinde ise “Zamanın Ötesinde” konseptiyle bu yaklaşımını daha da derinleştirmiştir.

İffet Saraçoğulları’ndan zamanın ötesinde bir sanat deneyimi

"DURMAYI VE BAKMAYI TEŞVİK EDEN BİR SERGİ"

“Zamanın Ötesinde”, izleyiciyi hızdan uzaklaştıran, durmayı ve bakmayı teşvik eden bir sergi deneyimi olarak konumlanırken; Saraçoğulları’nın çağdaş sanat pratiğindeki yerini daha görünür kılan bir durak niteliği taşıyor.

İffet Saraçoğulları’ndan zamanın ötesinde bir sanat deneyimi

Sergi Bilgileri
Sanatçı: İffet Saraçoğulları
Konsept: Zamanın Ötesinde
Kapsam: Art in White Gallery by IAAF
Tarih: 24–28 Aralık 2025
Mekân: Kemer Country Club Göktürk – İstanbul

ETİKETLER
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.