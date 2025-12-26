Şehit Uzman Çavuş Taner Arı ebediyete uğurlandı! Cenazedeki detay yürek yaktı

Kategoriler
Kuzey Irak harekat alanında görev yapan, 13’üncü Komando Tugay Komutanlığı bünyesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Taner Arı ani bir rahatsızlık geçirerek vefat etti.
Arı, bugün memleketi Bingöl'e getirildi. Solhan ilçesinde düzenlenen törenin ardından Arı, son yolcuğuna uğurlandı.
Gözyaşları içerisinde ebediyete uğurlanan şehidin cenaze töreninde görüntülenen acılı babanın ayaklarında terliklerin olması ise yürekleri sızlattı.
Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, Şehit Taner Arı ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Vali Usta'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "13. Komando Tugay Komutanlığı Kuzey Irak Hareket alanında görevli Solhan nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Taner Arı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.