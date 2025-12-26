Menü Kapat
Şehit Uzman Çavuş Taner Arı ebediyete uğurlandı! Cenazedeki detay yürek yaktı

Kuzey Irak'ta görev yapan Piyade Uzman Çavuş Taner Arı, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Şehit Arı, memleketi Bingöl'de son yolcuğuna uğurlanırken cenazede babasının ayağında terlik olması yürek yaktı.

Şehit Uzman Çavuş Taner Arı ebediyete uğurlandı! Cenazedeki detay yürek yaktı
Kuzey Irak harekat alanında görev yapan, 13’üncü Komando Tugay Komutanlığı bünyesinde görevli Piyade Uzman Çavuş Taner Arı ani bir rahatsızlık geçirerek vefat etti.

Şehit Uzman Çavuş Taner Arı ebediyete uğurlandı! Cenazedeki detay yürek yaktı

Arı, bugün memleketi Bingöl'e getirildi. Solhan ilçesinde düzenlenen törenin ardından Arı, son yolcuğuna uğurlandı.

BABASININ AYAĞINDAKİ TERLİKLER YÜREK SIZLATTI

Gözyaşları içerisinde ebediyete uğurlanan şehidin cenaze töreninde görüntülenen acılı babanın ayaklarında terliklerin olması ise yürekleri sızlattı.

Şehit Uzman Çavuş Taner Arı ebediyete uğurlandı! Cenazedeki detay yürek yaktı

BİNGÖL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, Şehit Taner Arı ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Vali Usta'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "13. Komando Tugay Komutanlığı Kuzey Irak Hareket alanında görevli Solhan nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz Piyade Uzman Çavuş Taner Arı'nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun" ifadelerini kullandı.

