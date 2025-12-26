Libya uçağı Ankara'da düştü mü, düşürüldü mü? Yılmaz Bilgen'in verdiği bilgiler hayli sarsıcı: 2 ülkenin adı geçiyor

Libya askeri heyetinin Türkiye'deki ziyareti sonrası dönüş yolu için bindiği uçak Ankara'da düştü. Kazada 5 kişilik heyetten ve 3 kişilik mürettebattan kurtulan olmazken olayın nedeninin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.

Henüz aydınlatılmamış olan konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Medya Kritik programında Türkiye gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen ses getirecek açıklamalarda bulundu.

"LİBYA HEYETİYLE ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI"

Bilgen, Türkiye'nin Libya'da Afrika'ya açılan güçlü bir üssünün inşa edildiğini, düşen uçakta hayatını kaybeden Libya heyetiyle Ankara'da bu konu üzerinde anlaşma sağlandığını aktardı.

"Lojistik üs, savunma sanayiyle ilgili birçok alanda üretime geçilecekti." diyen Bilgen İsrail'e de dikkat çektiği şu sözleri sarf etti:

"Mazlum Abdi denilen Ferhat Abdi Şahin'in iki tane açıklamasına İsrail'in doğrudan müdahale ettiğini PYD kaynaklarından öğrendim. Bunu Libya'ya Tobruk ve Trablusgarp hükümetlerine uyarlarsak orada birleşmenin patronu kim olacak?"

"TÜRKİYE'NİN EN ÇOK GÜVENDİĞİ 3 ADAMI ORTADAN KALDIRDILAR"

Libya'da hükümetlerin birleşmesi konusunda Türkiye'nin belirli bir aşama kaydettiğini belirten Bilgen "İki taraf da en azından 1 yıl önceki noktada değil ama Türkiye'nin Afrika operasyonunda en çok güvendiği 3 adamı ortadan kaldırdılar, işin özeti biraz bu." ifadelerini kullandı.

"LİBYA HEYETİ TÜRKİYE'DEYKEN PAKİSTAN GENELKURMAY BAŞKANI DA TOBRUK'TAYDI"

Libya askeri heyetinin Ankara'da bulunduğu saatlerde Pakistan Genelkurmay Başkanı'nın da Libya'nın Tobruk kentinde olduğunu aktaran Bilgen "Pakistan demek Türkiye demektir." sözlerinin ardından açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bizim Gürcistan'da düşen uçağımızın dönüş hikayesi nedir? Yine Azerbaycan, Pakistan ve Türkiye'nin dahil olduğu bir askeri etkinlik vardı, Pakistan Başbakanı da Bakü'deydi."

GÜRCİSTAN'DA DÜŞEN UÇAĞIMIZDA DA SABOTAJ İHTİMALİ

Uçak kazasının ertesi günü olan 24 Aralık'ın Libya'nın devlet olduğu gün olması sebebiyle önemli bir mesaj olduğunu belirten Bilgen kazada bazı mesajlar olduğunu öne sürdü.

Kazayla ilgili üç-dört tane general pilota danıştığını söyleyen Bilgen "O irtifada o uçak düşmez, elektrik arızasından düşmez yani kör ediliyor uçak." ifadelerini kullandı. Bilgen ayrıca uçağın son bakımının Yunanistan'da yapıldığına dikkat çekerek bakım şirketinde İsrail ile irtibatlı kişiler olduğunu açıkladı.

Bilgen, 20 Türk askerinin Milli Savunma Bakanlığı'nın Gürcistan'da düşen kargo uçağında şehit olmasının da Libya heyetinin düşen uçağının da sabotaja uğradığını düşündüğünü söyledi.