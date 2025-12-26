Valilik 'polis şiddeti' iddiasının perde arkasını paylaştı! Gerçek ortaya çıktı

Düzce Valiliği, polis ekiplerinin bir vatandaşı tartakladığı iddiasıyla ilgili yapılan incelemede, haberde belirtildiği gibi polis ekibince herhangi bir darp olayının gerçekleşmediği, şüphelinin görevli polise hamlede bulunması üzerine polis memuru tarafından bu temasın engellediğinin anlaşıldığı, maksadını aşan haber ve hakaret içeren yorumlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından ‘Düzce Atatürk Bulvarı’nda gerginlik. Polisin tutumu tepki çekti’ başlığıyla verilen paylaşımlarla ilgili yapılan incelemede; 20 Aralık 2025 günü saat 00.12 sıralarında Atatürk Bulvarı giriş kısmında bulunan otobüs durağı civarında kavga eden şahısların bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekibinin sevk edildiği, polis ekibince olay yerine intikal edildiğinde, mahalde bulunan esnaflar tarafından çevreye rahatsızlık verdiği belirtilen H.Y ve O.Y’nin alkollü oldukları belirtilerek şahısların bölgeden uzaklaştırılması talep edilmiş, polis ekibince şahıslar bölgeden uzaklaştırılmıştır. Söz konusu video, olay yerini gören mobese ve mahalde bulunan iş yerlerine ait kameralar birlikte incelendiğinde; haberde belirtildiği gibi polis ekibince herhangi bir darp olayının gerçekleşmediği H.Y.’nin görevli polis memuruna hamlede bulunması üzerine polis memuru tarafından bu temasın engellediği, ayrıca yine aynı video görüntülerinde polis memuru için iddia edilen ‘oğlunun yanında yapıştırırım seni’ söyleminin ’oğlunun yanında yakışmıyor sana’ şeklinde olduğu, mevcut müdahale ve sözlü ikazların zor kullanma yetkisinin orantılılık ilkesi kapsamında, yerinde ve yeterli olduğu anlaşılmıştır. Bahse konu olayla ilgili görevli polis memurları için sosyal medya üzerinde yapılan maksadını aşan haber ve hakaret içeren yorumlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.