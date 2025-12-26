Süper Lig'in ilk yarısına damga vuran yasak: Jorge Jesus'un Fenerbahçe dönemi sonrasında yine aynı karar!

Süper Lig'de ara tatil dönemi başlarken, ilk 17 maç itibarıyla pek çok özel detay ortaya çıktı ve Jorge Jesus Fenerbahçe'si de yeniden hatırlandı. Zira kulüp başkanları, geçtiğimiz yıllarda Ali Koç'un Jorge Jesus üzerinden anlattığı Fenerbahçe konusunu bu sezon tekrar gündeme taşıdı.

SÜPER LİG'İN İLK YARISINDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTILAR

- Başakşehir'in Roma'dan kiraladığı deneyimli forveti Eldor Shomurodov, Süper Lig'in ilk yarısında 12 kez ağları havalandırdı ve ara tatil dönemine gol kralı olarak girdi.

- Göztepe'nin Polonyalı file bekçisi Mateusz Lis, sezonun ilk devresi itibarıyla sadece 9 gol yedi ve Süper Lig'deki kaleciler arasında en özel performansı gösterdi.

- Fenerbahçeli Anderson Talisca, son haftalar itibarıyla ciddi bir ivmelenme yakaladı ve eski günlerini hatırlattı.

- Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz; ilk 17 maçın ardından 8 asistle, en çok gol pası veren futbolcu oldu.

- Yıllardır ligimizde forma giyen Alexandru Maxim; Burak Yılmaz'ın Gaziantep FK'nın başına gelmesiyle birlikte adeta yeniden kendine geldi ve 16 maçta, 3 gol ile 6 asistlik özel bir katkı sağladı.

- Fenerbahçe, ligin ilk 17 maçında hiç yenilmedi ve ara tatil dönemine 'namağlup' ünvanıyla girdi.

SÜPER LİG'İN İLK YARISINA DAMGA VURAN YASAK

Fenerbahçe'de Ali Koç'un Jorge Jesus ile yaşadığı üçlü savunma sorunu, bu sezon tekrar gündeme geldi! Süper Lig'de birkaç kulüp başkanı, yeni anlaşacakları hocalara ciddi bir yaptırım uyguladı ve takımlarının üçlü savunma ile oynatılmamasını istedi. İlave olarak da yıllar önce bu konu hakkında açıklamalar yapan Ali Koç, o dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus için; "Türkiye'de olmuyor üçlü sistem. Hayatında üçlü sistem oynamamış hocamız (Jorge Jesus), Dünya Kupası'ndan sonra en önemli maçlarda üçlü oynattı. En az puan aldığımız, en az gol attığımızı maçlar da bu karşılaşmalar oldu. Hocayla mülakat yaparken, 'üçlü oynatmıyorsun değil mi?' diye sorduk! 'Ben üçlü oynamam' dedi. Sonra, 'niye oynatıyorsun?' diye sorunca da 'siz anlamıyorsunuz, ben üçlü oynatmıyorum' cevabını verdi. Bizim bahtımız." ifadelerini kullanmıştı.