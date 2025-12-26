Fenerbahçe Fred'in bonservisini belirledi: Brezilya'ya döneceği duyurulmuştu!

Fenerbahçe'de Fred transferine onay çıktı. Fenerbahçe yönetimi, 10 milyon Euro civarlarında bir bonservisle Fred'i takımdan göndermeye karar verdi.

FENERBAHÇE'DE 10 MİLYON EUROLUK FRED AYRILIĞI

Fenerbahçe'nin yıldız orta sahasına; Brezilya'dan Atletico Mineiro ve Flamengo talip olurken, sarı lacivertli yönetimden de 10 milyon Euro kararı çıktı! Esasen ise Fenerbahçeli yöneticiler, halihazırda 2027 yazına kadar kontratı bulunan Fred için 10 milyon Euroluk bir veda süreci tasarladı.

FENERBAHÇE'DE FRED TRANSFERİ İÇİN MENAJERLİK SÜRECİ

Fenerbahçe yönetimi, Türkiye'ye transfer olduğu ilk yılın ardından ciddi anlamda performans kayıpları yaşayan Fred'i birkaç ay önce gözden çıkarmış ve transfer pazarına makul bir ayrılığın mümkün olduğu bilgisini sunmuştu.

FRED VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile bu sezon 24 maça çıkan Fred, 1421 dakika süre almış ve 1 gol ile 2 asistlik skor üretmişti. İlave olarak da Brezilyalı yıldız, birkaç ay önce ülkesinde röportaj vermiş ve geri dönmek istediğini belirtmişti.