Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe Fred'in bonservisini belirledi: Brezilya'ya döneceği duyurulmuştu!

Fenerbahçe'de Fred için transferde sıcak saatler yaşanıyor. Brezilya basınının Fred'in ülkesine döneceğini iddia ettiği günlerde, Fenerbahçe'den de transfer bedeli için nihai karar geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Fred'in bonservisini belirledi: Brezilya'ya döneceği duyurulmuştu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 18:03
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 18:11

Fenerbahçe'de Fred transferine onay çıktı. Fenerbahçe yönetimi, 10 milyon Euro civarlarında bir bonservisle Fred'i takımdan göndermeye karar verdi.

Fenerbahçe Fred'in bonservisini belirledi: Brezilya'ya döneceği duyurulmuştu!

FENERBAHÇE'DE 10 MİLYON EUROLUK FRED AYRILIĞI

Fenerbahçe'nin yıldız orta sahasına; Brezilya'dan Atletico Mineiro ve Flamengo talip olurken, sarı lacivertli yönetimden de 10 milyon Euro kararı çıktı! Esasen ise Fenerbahçeli yöneticiler, halihazırda 2027 yazına kadar kontratı bulunan Fred için 10 milyon Euroluk bir veda süreci tasarladı.

Fenerbahçe Fred'in bonservisini belirledi: Brezilya'ya döneceği duyurulmuştu!

FENERBAHÇE'DE FRED TRANSFERİ İÇİN MENAJERLİK SÜRECİ

Fenerbahçe yönetimi, Türkiye'ye transfer olduğu ilk yılın ardından ciddi anlamda performans kayıpları yaşayan Fred'i birkaç ay önce gözden çıkarmış ve transfer pazarına makul bir ayrılığın mümkün olduğu bilgisini sunmuştu.

Fenerbahçe Fred'in bonservisini belirledi: Brezilya'ya döneceği duyurulmuştu!

FRED VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile bu sezon 24 maça çıkan Fred, 1421 dakika süre almış ve 1 gol ile 2 asistlik skor üretmişti. İlave olarak da Brezilyalı yıldız, birkaç ay önce ülkesinde röportaj vermiş ve geri dönmek istediğini belirtmişti.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE FRED İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Sarı lacivertliler, Manchester United ile 2023 yazında 9.75 milyon Euroya anlaşmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Sörloth çıkarması: Sunulan sözleşme detayları ortaya çıktı!
Zirveden serbest düşüş! İşte 2025’te en çok değer kaybeden futbolcular
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.