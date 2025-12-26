Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de Sörloth çıkarması: Sunulan sözleşme detayları ortaya çıktı!

Şampiyonluk yarışında vites yükselten Fenerbahçe, forvet hattını Norveçli yıldız Alexander Sörloth ile güçlendirmek için harekete geçti. Başkan Sadettin Saran’ın adli sürecinin tamamlanmasıyla transferde gaza basan yönetim, Norveçli golcüyle prensipte el sıkışırken; şimdi gözler Atletico Madrid ile yapılacak kritik pazarlıklara çevrildi. Ayrıca yıldız golcüye sunulan sözleşmenin detayları da ortaya çıktı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'de Sörloth çıkarması: Sunulan sözleşme detayları ortaya çıktı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 09:50

Trendyol Süper Lig’in ilk devresini lider Galatasaray'ın yalnızca 3 puan gerisinde kapatan Fenerbahçe’de, şampiyonluk yolundaki eksikleri gidermek için düğmeye basıldı.

Fenerbahçe'de Sörloth çıkarması: Sunulan sözleşme detayları ortaya çıktı!

Kulüp Başkanı Sadettin Saran’ın kısa süreli adli sürecinin ardından serbest kalmasıyla birlikte sarı-lacivertli yönetim, transfer gündemindeki ana maddeye geri döndü. Çağlayan çıkışı acil koduyla kulüpte toplanan yönetim kurulu, taraftarın kadroda görmeyi en çok istediği isim olan Alexander Sörloth için resmi temasları hızlandırdı.

Fenerbahçe'de Sörloth çıkarması: Sunulan sözleşme detayları ortaya çıktı!

35 MİLYON EURO

Bu büyük transfer operasyonunun önündeki en ciddi bariyer, Atletico Madrid’in bonservis konusundaki uzlaşmaz tavrı. İspanyol temsilcisi, Villarreal’den kadrosuna kattığı tecrübeli golcü için kapıyı 35 milyon Euro’dan açarken, Fenerbahçe yönetimi bu bedeli daha makul seviyelere çekmek için tüm imkanlarını seferber ediyor.

Fenerbahçe'de Sörloth çıkarması: Sunulan sözleşme detayları ortaya çıktı!

LİVERPOOL MASADA

Ancak süreci zorlaştıran tek etken rakamlar değil; İngiliz devi Liverpool’un da 30 yaşındaki oyuncu için devreye girmesi, Atletico Madrid’in pazarlık masasında "tok satıcı" rolünü üstlenmesine neden oluyor.

Fenerbahçe'de Sörloth çıkarması: Sunulan sözleşme detayları ortaya çıktı!

KUZEYİN KRALI DÖNMEYE HAZIR

Norveçli yıldız cephesinde ise durum Fenerbahçe lehine ilerliyor. Trabzonspor formasıyla Türkiye’de fırtınalar estiren ve çıktığı 49 maçta 33 gol, 11 asistlik devasa bir katkı sağlayan Sörloth, Süper Lig’i ve İstanbul atmosferini bildiği için sarı-lacivertli formayı giymeye hazır olduğunu bildirdi. Atletico Madrid'de çıktığı 75 maçta 29 kez fileleri sarsmasına rağmen düzenli olarak ilk 11'de yer alamamaktan rahatsız olan golcü oyuncu, yaklaşan Dünya Kupası öncesi sürekli oynayabileceği bir takıma gitmeyi kariyeri için şart görüyor.

Fenerbahçe'de Sörloth çıkarması: Sunulan sözleşme detayları ortaya çıktı!

YILLIK 12 MİLYON EURO MAAŞ

Yapılan ön görüşmelerde Fenerbahçe'nin yıllık 12 milyon Euro’luk maaş teklifine "evet" diyen ve prensipte el sıkışan Sörloth, kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Tarafların orta yolu bulması halinde, 2028 yılına kadar Atletico ile sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu, kendisini 3.5 yıllığına Fenerbahçe’ye bağlayacak imzayı atacak.

Fenerbahçe'de Sörloth çıkarması: Sunulan sözleşme detayları ortaya çıktı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Anne ve 2 çocuğuna araba çarptı! O anları ağlayarak kaydetti: 'Kurban olayım Allah'ım'
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.