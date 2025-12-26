Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Trump 'cadı avı' diyerek ateş püskürdü: Çoğu masumun itibarı zedelenecek

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein olayı belgelerinin radikal solun yürüttüğü bir 'cadı avı' olduğunu söyledi. Trump, 'çoğu masum' birçok kişinin ciddi şekilde zarar göreceğini ve itibarlarının zedeleneceğini öne sürdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 09:32

ABD Başkanı , kendi sosyal medya platformu 'dan yaptığı paylaşımıyla dikkat çekti. Trump, siyasi rakiplerini kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder üzerinden hedef aldı.

Trump 'cadı avı' diyerek ateş püskürdü: Çoğu masumun itibarı zedelenecek

TRUMP: SUÇU BANA ATTILAR

Herkese mutlu Noeller dileyen Trump, "Jeffrey Epstein’i seven, ona yığınla para veren, adasına giden, partilerine katılan ve onu yeryüzünün en harika adamı sanan onca ahlaksız dahil" ifadelerini kullandı. Epstein ile çok iyi ilişkileri olan birçok ismin işler kızışınca onu "bir köpek gibi" yüzüstü bıraktığını belirten Trump, "Onunla (Epstein) hiçbir ilgilerinin olmadığını, onu tanımadıklarını, iğrenç bir insan olduğunu iddia ettiler ve tabii ki suçu da Başkan Donald Trump’a attılar. Oysa Epstein ile ilişkisini gerçekten kesen tek kişi, bunu moda olmadan çok önce yapan Başkan Donald Trump’tı" değerlendirmesinde bulundu.

Trump 'cadı avı' diyerek ateş püskürdü: Çoğu masumun itibarı zedelenecek

''CADI AVI''

Yayınlanan Epstein belgeleri üzerinden yürütülen tartışmaların radikal solun yürüttüğü bir "cadı avı" olduğunu iddia eden Trump, "Adı geçen isimlerin hepsinin Demokrat olduğu anlaşıldığında, ‘Rusya Rusya Rusya’ aldatmacasının uydurma bir hikaye olduğu ve Trump ile hiçbir ilgisinin bulunmadığı kamuoyuna açıklandığında olduğu gibi açıklamaya muhtaç çok fazla konu olacak" ifadelerini kullandı.

Trump 'cadı avı' diyerek ateş püskürdü: Çoğu masumun itibarı zedelenecek

''İTİBARLARI ZEDELENECEK''

ABD basınını da Epstein belgeleri konusundaki tutumu nedeniyle eleştiren Trump, New York Times gazetesi dahil birçok "başarısız" basın kuruluşunun hatalı seçim haberleri için özür dilemek zorunda kaldığını ya da abone kaybettiğini hatırlattı.

Trump 'cadı avı' diyerek ateş püskürdü: Çoğu masumun itibarı zedelenecek

Şimdi aynı hatanın Epstein belgeleri konusunda yapıldığını savunan Trump, "Ancak bu sefer çoğu masum olan birçok arkadaşları ciddi şekilde zarar görecek ve itibarları zedelenecek. Ama ne yazık ki, yozlaşmış Demokrat siyaset dünyasında işler böyle yürüyor" dedi. Trump, "Belki de son mutlu Noeliniz olacak bugünün tadını çıkarın" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Jeffrey Epstein'e ait her şey bu 'jmail.world' arayüzünde! Malikanesi bile gezilebiliyor
Epstein belgelerinden 'Trump sansürü' kalktı: ABD lideri özel jetiyle defalarca uçmuş
ETİKETLER
#donald trump
#jeffrey epstein
#truth social
#İtibar
#Abd Siyaseti
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.