Bugün İstanbul'da yağmur var mı? 26 Aralık hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün İstanbul'da yağış durumu da dikkat çekti.

BUGÜN İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

26 Aralık Cuma günü İstanbul'da yağış beklentisi bulunmuyor. Kapalı bir havaya uyanacak olanlar yağmur beklentisine girerken şu an için yağış ihtimali bulunmuyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege (Denizli hariç), Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.