Beşiktaş’ta Salih Özcan ısrarının sebebi belli oldu! Transferde Orkun Kökçü detayı

Süper Lig’de bu sezon yine taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş ligin 2. yarısında puan kaybı yaşamak istemiyor. Siyah-beyazlılar kadroyu güçlendirmek için takviye yapmak istiyor. Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda orta sahaya milli yıldız Salih Özcan ısrarı sürüyor.

Ara transfer döneminde Salih Özcan'ı kadrosuna katmak isteyen Kartal, oyuncuyu bonservissiz bir şekilde almanın peşinde.

DORTMUND'UN TALEBİ 2 MİLYON

27 yaşındaki orta sahanın, sezon sonunda biten sözleşmesini yenilemeyi düşünmeyen Borussia Dortmund'un ise 2 milyon Euro civarında gelir beklentisi bulunuyor.

BEDELSİZ AYRILIK İÇİN ÇÖZÜM ARANIYOR

Hem Beşiktaş hem de Salih Özcan cephesi, Alman kulübünün yetkilileri ile iletişim sağlayarak bedelsiz ayrılık için çözüm aradığı belirtildi.

ORKUN KÖKÇÜ DETAYI

Siyah-beyazlı ekibin, bu transferde Salih Özcan'ın Orkun Kökçü ile A Milli Takım'daki uyumları nedeniyle ısrarcı olduğu belirtildi. Kartal'ın teknik heyeti de Salih'in takıma katılmasıyla birlikte daha dinamik ve güçlü bir orta sahaya sahip olacaklarını düşündüğü öğrenildi.

12 MAÇA ÇIKTILAR

İkili, Ay-Yıldızlı ekiple birlikte 12 maçta yan yana oynadı. Bunların dördünde aynı anda ilk 11'de yer aldı. Salih Özcan, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 4 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda sadece 21 dakika süre bulan 27 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı veremedi.

DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO

Milli futbolcunun Alman temsilcisiyle olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam ediyor. Transfermarkt verilerine göre Salih Özcan'ın güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.