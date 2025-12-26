Menü Kapat
Galatasaray'da Abdullah Kavukcu'nun bahsettiği yıldız futbolcu ortaya çıktı

Galatasaray Ocak ayı transfer döneminde üst düzey bir orta saha transferi yapmak istiyor. Sarı-kırmızılılarda Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun, "Bizim ve hocamızın istediği orta sahayı 28 Ocak'tan önce vermiyorlar. Almak istediğimiz oyuncunun takımı Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor." dediği oyuncu ortaya çıktı.

Galatasaray'da Abdullah Kavukcu'nun bahsettiği yıldız futbolcu ortaya çıktı
Galatasaray ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlıyor. Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda hedeflerine ulaşmak isteyen Cimbom üst düzey bir orta saha istiyor. Okan Buruk’un isteği doğrultusunda transferde harekete geçildi.

ABDULLAH KAVUKCU İŞARET ETMİŞTİ

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekilli Abdullah Kavukcu, "Bizim ve hocamızın istediği orta sahayı 28 Ocak'tan önce vermiyorlar. Almak istediğimiz oyuncunun takımı Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor" ifadelerini kullanarak ipucunu verdi.

Galatasaray'da Abdullah Kavukcu'nun bahsettiği yıldız futbolcu ortaya çıktı

ATALANTA'DA OYNAYAN EDERSON RADARDA

Bu futbolcunun İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Brezilyalı orta saha Ederson olduğu ortaya çıktı. İki yönlü bir orta saha oyuncusu olan Ederson, 6-8 ve 10 numara bölgelerinde görev yapabiliyor.

2022'de Salernitana'dan 23 milyon Euro'ya transfer edilen Ederson, 2023-2024 sezonunda Atalanta ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray'da Abdullah Kavukcu'nun bahsettiği yıldız futbolcu ortaya çıktı

Brezilyalı yıldız, bu sezon Atalanta formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 17 karşılaşmada forma giydi. Ederson'un İtalyan temsilcisiyle olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

2 senedir Brezilya Milli Takımı'na da çağrılan Ederson'un güncel değeri ise 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da Abdullah Kavukcu'nun bahsettiği yıldız futbolcu ortaya çıktı

MİLLİ TAKIMDA 3 MAÇ

26 yaşındaki futbolcunun Brezilya Milli Takımı formasıyla; 1 dostluk, 1 Copa America ve 1 Dünya Kupası Elemeleri olmak üzere şu ana dek 3 maçı bulunuyor.

Galatasaray’dan beklenmedik hamle! Atletico Madrid'in yıldızı geliyor
