Fenerbahçe, Maestro'nun peşinde! Alanyaspor'un istediği rakam şoke etti

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini artık son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı katmaya hazırlanan Fenerbahçe, Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda kadroya 2 oyuncu daha katmak istiyor.

LİSTENİN İLK SIRASINDA MAESTRO VAR

Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Maestro var. 22 yaşındaki oyuncu için Alanyaspor ile iletişime geçen Fenerbahçe yönetimi, '10 milyon Euro' cevabını aldı. Fenerbahçe, Akdeniz ekibiyle bu hafta masaya oturmayı planlıyor.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Genç futbolcunun Transfermarkt'e göre güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor. Angolalı ön liberonun Alanyaspor ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.